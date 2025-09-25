Μαχητική κινητοποίηση χτες στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Με μαχητική συγκέντρωση στοαπάντησαν οι εργαζόμενοι στην υποστελέχωση, στις συνθήκες υψηλής εντατικοποίησης και την επισφαλή λειτουργία του. Στο πλευρό τους στάθηκαν εκπρόσωποι τουτηςτηςτα τοπικά παραρτήματα συνταξιούχων και Σύλλογοι της ΟΓΕ, διαμηνύοντας την κλιμάκωση του αγώνα στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη. Επίσης, εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Υλοποιώντας τις αποφάσεις της ΓΣ των εργαζομένων, ο Σύλλογος είχε προκηρύξει για χτες και στάση εργασίας, αντιδρώντας στη μεθοδευμένη παράδοση της καθαριότητας σε εργολαβική εταιρεία (ήδη μέρος των κενών καλύπτεται από εργολαβικές καθαρίστριες), στη λειτουργία του νοσοκομείου στα όρια του προσωπικού ασφαλείας, στα δεκάδες χρωστούμενα ρεπό, τις μονοβάρδιες, στη 16ωρη δουλειά, στους πενιχρούς μισθούς, στην παράδοση της γνωμάτευσης αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών σε ιδιωτική εταιρεία, στην επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

«Η κυβέρνηση εάν θέλει να ενισχύσει το ΕΣΥ θα πρέπει να ανοίξει τα κλειστά νοσοκομεία, να ενισχύσει τη διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδας, να δώσει αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών και να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αντί αυτού στοχοποιεί όποιον αμφισβητεί την πολιτική της στην Υγεία, από την οποία κερδίζουν μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι και γεμίζει ψέματα τον κόσμο λέγοντας ότι σήμερα το σύστημα Υγείας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών που είχε ποτέ! Τη στιγμή που οι μόνιμοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι 5.000 λιγότεροι απ' ό,τι 5 χρόνια πριν...», καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Και, στον αντίποδα αυτής της κατάστασης, διεκδικώντας «καμία επιχειρηματική δράση στα δημόσια νοσοκομεία, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους», ο Σύλλογος μαζί με τους εκπροσώπους των σωματείων επανέλαβαν τα ζωτικά αιτήματα για μαζικές και μόνιμες προσλήψεις, όπως και μονιμοποιήσεις προσωπικού. Επίσης, για αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ.