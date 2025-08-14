ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

Να παρθούν τώρα πίσω οι απολύσεις στη «Hellenic Train»

στέλνοντας στην ανεργία εργαζόμενους διαφορετικών ειδικοτήτων (μηχανοδηγών, τεχνιτών, διοικητικών υπαλλήλων)απαίτησαν χτες με παρεμβάσεις οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο.

Στην Αθήνα προχώρησαν το πρωί σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της εταιρείας, μετά από κάλεσμα του σωματείου των μηχανοδηγών (Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης - ΠΕΠΕ). Στην κινητοποίηση συμμετείχε η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών, ενώ τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν αντιπροσωπείες της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, με τον Γιώργο Πέρρο και τον Γιώργο Στεφανάκη, του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, με τον πρόεδρό του Μάρκο Μπεκρή, καθώς και συνδικαλιστές από τις αστικές συγκοινωνίες.

Αντιπροσωπεία συνδικαλιστών επιδίωξε να συναντηθεί με εκπρόσωπο της εταιρείας, αλλά δεν βρέθηκε κανένα στέλεχος της «Hellenic Train» να ακούσει τις διαμαρτυρίες τους και να παραλάβει τα δίκαια αιτήματά τους.

Ανάλογη κινητοποίηση έγινε χτες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, έξω από τον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό. Μαζί με το τεχνικό προσωπικό και τους μηχανοδηγούς στην παρέμβαση συμμετείχε και προσωπικό από τα εκδοτήρια του σταθμού. Οι εργαζόμενοι έκαναν εξόρμηση στους επιβάτες στις αποβάθρες του σταθμού, ενημερώνοντάς τους για τις απολύσεις και για τις διεκδικήσεις τους.

Επικίνδυνη πολιτική για σιδηροδρομικούς και επιβάτες

Οπως τονίζει η ΔΕΣΚ σιδηροδρομικών, η ασυδοσία της «Hellenic Train» ενισχύεται από το διαρκώς εμπλουτιζόμενο αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο για το οποίο φροντίζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όπως και για τη συνεχή χρηματοδότηση της με χρήματα του ελληνικού λαού. Οι πρόσφατες απολύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της «βελτίωσης» της επιχειρηματικής λειτουργίας και της ενίσχυσης της κερδοφορίας της εταιρείας, στην πολιτική της «απελευθέρωσης», της ιδιωτικοποίησης, της εμπορευματικής λειτουργίας του σιδηρόδρομου.

«Είναι άλλωστε πολύ πρόσφατος ο νόμος που βαθαίνει ακόμη περισσότερο την εμπορευματική λειτουργία του σιδηρόδρομου και εκτός των άλλων επιβάλλει να έχουν οι εργαζόμενοι συνεχώς πάνω από το κεφάλι τους τον "μπαμπούλα" της τιμωρίας και της απόλυσης», σημειώνει σε ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Αυτή η πολιτική είναι η βασική αιτία που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Η ίδια πολιτική φέρνει απολύσεις, εντατικοποίηση, 13 ώρες δουλειάς, επικίνδυνες συνθήκες για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες στα τρένα, ακριβά εισιτήρια».

Στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες και ο «νέος ΟΣΕ»

Με αφορμή τις χθεσινές κινητοποιήσεις, ο «Ριζοσπάστης» μίλησε με τον Θοδωρή Βαριδάκη, εργαζόμενο και συνδικαλιστή με τη Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών (ΔΕΣΚ-Σ).





«Η "Hellenic Train" αποφασίζει κύμα απολύσεων - κάθε εβδομάδα ανακοινώνονται και άλλες - σε βασικές ειδικότητες και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι, που αρκετοί συνάδελφοι βρίσκονται σε άδεια. Από την άλλη, το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε την επιδότηση της "Hellenic Train" με 30 εκ. ευρώ - από τα 50 εκ. ευρώ που παίρνει κάθε χρόνο - για τις υποτιθέμενες "άγονες γραμμές", στις οποίες κατατάσσουν και τον κύριο άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη!, μας λέει ο συνδικαλιστής.

Υπενθυμίζει ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις «γίνονται σε συνέχεια του λουκέτου στα εκδοτήρια όλης της χώρας, με πάνω από 90 εργαζόμενους που εργάζονταν εκεί να έχουν χάσει τη δουλειά τους. Οι επιπτώσεις ήδη φαίνονται και στους επιβάτες, με τεράστια προβλήματα στην ενημέρωση και εξυπηρέτησή τους. Επιπλέον, αντί να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια στα τρένα, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Το μειωμένο προσωπικό καλείται να βγάλει περισσότερη δουλειά, ενώ το τροχαίο υλικό είναι απαρχαιωμένο, όπως και οι εγκαταστάσεις».

Για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα («νέος ΟΣΕ») ο Θ. Βαριδάκης σημειώνει ότι στόχος κυβέρνησης και κράτους είναι «να ενισχύσουν την εμπορευματική λειτουργία του σιδηρόδρομου, προσαρμόζοντάς την ακόμα περισσότερο στους όρους του κόστους - οφέλους. Αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης - ιδιωτικοποίησης για την αύξηση της κερδοφορίας, είναι η βασική αιτία που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών. Είναι η ίδια αιτία των σημερινών απολύσεων στο ήδη ελάχιστο προσωπικό. Αυτήν την πολιτική υπηρετεί και το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 13ωρο».

Οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους

«Οι διοικήσεις των σωματείων έχουν τεράστιες ευθύνες καθώς - παρά το γεγονός ότι η ΔΕΣΚ είχε προτείνει συνεδριάσεις των ΔΣ, συνελεύσεις και κινητοποιήσεις από τις προηγούμενες ακόμα απολύσεις - οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες δεν ανταποκρίνονται. Η στάση τους ανοίγει ακόμα περισσότερο την όρεξη της εταιρείας», σημειώνει ο συνδικαλιστής της ΔΕΣΚ-Σ και συνεχίζει:

«Μόνο κάτω από την πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων ορίστηκαν κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για να μην περάσουν οι απολύσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο κάλεσμα ανταποκρίθηκε επίσημα από τα σωματεία μόνο αυτό των μηχανοδηγών. Οι συνδικαλιστές που συσπειρωνόμαστε με το ψηφοδέλτιο της ΔΕΣΚ πραγματοποιούμε συγκεντρώσεις μέσα στα συγκροτήματα, ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση του αγώνα στα χέρια τους, για εργασία με ασφάλεια, άμεσες προσλήψεις σε όλα τα πόστα και τις ειδικότητες».

Ο Θ. Βαριδάκης καλεί «να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις με όλες τις μορφές. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους της "Hellenic Train" να προβληματιστούν από τη στάση των ηγεσιών των σωματείων, να συσπειρωθούν στη ΔΕΣΚ και να απαιτήσουν από τα σωματεία να πάρουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις εδώ και τώρα. Να απαντήσουν στην τρομοκρατία που σπέρνει η εταιρεία στους εργαζόμενους. Διεκδικούμε όχι μόνο την ανάκληση των απολύσεων, αλλά και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες και τα μεγάλα κενά στο προσωπικό των σιδηροδρόμων.

Το σύνθημα "τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" είναι επίκαιρο όσο ποτέ, δυναμώνοντας τη σύγκρουση με την πολιτική που οδηγεί σε νέα Τέμπη, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς για τους σιδηροδρομικούς, ασφαλείς - φθηνές και ποιοτικές σιδηροδρομικές μεταφορές για όλον τον λαό».

Γ. Τρ.