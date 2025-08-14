ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Οι αλχημείες κυβέρνησης - ΕΕ επιβεβαιώνουν τη ζούγκλα στην αγορά εργασίας

Εξόφθαλμες αποκλίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές καταγραφές και κυρίως ανάμεσα στα στοιχεία και στην πραγματικότητα που ζουν εργαζόμενοι και άνεργοι

Τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, υπουργών και της Διοίκησης της ΔΥΠΑ τροφοδοτούν κάθε μήνα ταΠέρα όμως από το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτάσε καμιά περίπτωση δεν αποτυπώνουν - αντίθετα συγκαλύπτουν - την πραγματική κατάσταση στην αγορά εργασίας,

Την ίδια ώρα, οι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας είναι ελάχιστοι από το σύνολο των καταγεγραμμένων ανέργων, με τους κόφτες κυβέρνησης - ΔΥΠΑ, ενώ και όσοι το παίρνουν αντιμετωπίζουν τις «παρενέργειες» του συστήματος της προπληρωμένης κάρτας, που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, με πρόσχημα την «ενίσχυση της διαφάνειας» και την «αντιμετώπιση της «φοροδιαφυγής».

Κάνει τους ανέργους «αόρατους»

Τα ...ευοίωνα νέα για τη μείωση της ανεργίας προέρχονται, κατά βάση, από τις μηνιαίες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Ομως η Ερευνα Εργατικού Δυναμικού, πλήρως εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη μεθοδολογία της Eurostat, κάνει τους ανέργους ...αόρατους.

Συγκεκριμένα, οι ντιρεκτίβες για τη στατιστική εκτίμηση της ανεργίας προβλέπουν τα εξής: Για να καταγραφεί κάποιος ως «απασχολούμενος», αρκεί να έχει εργαστεί έστω και μία ώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς. Αντίστοιχα, για να καταγραφεί κάποιος ως «άνεργος» πρέπει όχι μόνο να μην έχει χαρακτηριστεί «απασχολούμενος», αλλά και να δηλώνει «άμεσα διαθέσιμος» για εργασία, ή να αναζητεί «ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδομάδες».

Ετσι, στα ...«ιστορικά χαμηλά» ποσοστά της ανεργίας δεν υπολογίζονται όσοι έτυχε να κάνουν ένα μεροκάματο την εβδομάδα κατά την οποία έγινε η έρευνα, ούτε όσοι άνεργοι έχουν αποθαρρυνθεί και δεν αναζητούν πια «ενεργά» δουλειά.

Με τον τρόπο αυτό προκύπτει η εκτίμηση του δείκτη ανεργίας. Στην πιο πρόσφατη από αυτές, για τον Μάιο του 2025, η ΕΛΣΤΑΤ εκτίμησε το ποσοστό ανεργίας στο 7,9% και τον αριθμό των ανέργων σε 370.369 άτομα. Για τον ίδιο μήνα όμως (Μάιος 2025), τα στοιχεία της ΔΥΠΑ έδιναν μια πολύ διαφορετική εικόνα...

Στο μητρώο της ΔΥΠΑ καταγράφηκαν 741.006 εγγεγραμμένοι άνεργοι, δηλαδή διπλάσιος αριθμός από αυτόν της εκτίμησης της ΕΛΣΤΑΤ. Μάλιστα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων δεν αντιπροσωπεύει θεαματική μείωση σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 (811.324 εγγεγραμμένοι άνεργοι), πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (794.752 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάιο του 2024).

Για τις αποκλίσεις αυτές, που θέλουν τα ποσοστά ανεργίας να μειώνονται ραγδαία, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων εμφανίζει πολύ πιο μικρές διαφορές, ευθύνονται τα «μαγικά» των κυβερνήσεων και της ΕΕ, που βαφτίζουν «απασχόληση» τη μία ώρα δουλειάς και θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος άνεργος.

Για τον δε Ιούνιο δεν είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ ανέβαλε τη δημοσίευση του δείκτη, κάνοντας λόγο για «ασυνήθιστες διακυμάνσεις» που «δεν φαίνεται να αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς εργασίας».

Σε ελάχιστους το επίδομα

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Ιούνιο, από τους 754.325 εγγεγραμμένους ανέργους επίδομα έλαβαν μόλις οι 96.636, δηλαδή το 12,8%. Το ποσοστό κινείται στα ίδια πάνω - κάτω επίπεδα όλους τους μήνες, με την μεγάλη πλειοψηφία των ανέργων να μη δικαιούνται το σχετικό επίδομα, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή του.

Σοβαρές περιπλοκές στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν στοιχειώδεις ανάγκες τους αντιμετωπίζουν, όμως, και όσοι άνεργοι λαμβάνουν το επίδομα, μετά την εφαρμογή του συστήματος της προπληρωμένης κάρτας.

Κυβέρνηση και ΔΥΠΑ έχουν αποφασίσει να καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας - όπως και πλήθος άλλων επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ - μέσω πιστώσεων σε προπληρωμένη κάρτα. Οι άνεργοι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να κάνουν ανάληψη σε μετρητά μόνο για το 50% του επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο 50% θα δαπανάται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της κάρτας για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Με τον τρόπο αυτό, το μισό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βασικά και ανελαστικά έξοδα, όπως είναι για παράδειγμα το ενοίκιο ή η δόση του στεγαστικού δανείου. Ετσι, η κυβέρνηση επιβάλλει ασφυκτικούς όρους σε ανθρώπους που πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα με ένα πενιχρό επίδομα που χορηγείται για λίγους μόνο μήνες, στο όνομα της «διαφάνειας» και της «μάχης κατά της φοροδιαφυγής».

Οσο για την «απλοποίηση» της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, ο νέος τρόπος καταβολής έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Η ψηφιακή κάρτα έχει επιτείνει το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην καταβολή του επιδόματος. Στο χρονικό διάστημα για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων των ανέργων έχει προστεθεί και η καθυστέρηση που συνεπάγεται η έκδοση, αποστολή και ενεργοποίηση της κάρτας.

Επίσης, άνεργοι που είδαν τις αιτήσεις τους να εγκρίνονται περίμεναν για βδομάδες να φτάσει στα χέρια τους η κάρτα. Στις περιπτώσεις, μάλιστα, που παρουσιάζονται προβλήματα με την ταχυδρομική αποστολή της, οι άνεργοι καλούνται να κλείσουν ραντεβού στις τράπεζες για να την παραλάβουν, κάτι που καθυστερεί ακόμα περισσότερο τη διαδικασία.

Με αυτά κι αυτά, οι άνεργοι υπολογίζουν πως το διάστημα από την αίτησή τους στη ΔΥΠΑ μέχρι να έχουν διαθέσιμο το επίδομα μπορεί να μεσολαβήσουν από μερικές βδομάδες μέχρι δύο μήνες, με την επιβίωσή τους για το συγκεκριμένο διάστημα να αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση...

Ευ. Χ.