ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαίωμα και ανάγκη για όλον τον λαό η αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, ποιοτική περίθαλψη

Για το θέμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ),, δήλωσε στον «Ριζοσπάστη»:

«Η κυβέρνηση συνεχίζει το ξεπούλημα του κρατικού συστήματος Υγείας. Με την τελευταία υπουργική απόφαση ανοίγει τις πόρτες του ΕΣΥ στους ιδιώτες γιατρούς, δίνοντάς τους πρόσβαση σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, που χτίστηκαν και πληρώθηκαν από τον ιδρώτα και τη φορολογία του ελληνικού λαού. Είναι το επόμενο βήμα μετά την έναρξη των ιδιωτικών επί πληρωμή απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ.

Οι ασθενείς θα πληρώνουν ξανά και ξανά για υπηρεσίες που έχουν ήδη χρηματοδοτήσει με τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές τους εδώ και χρόνια. Αντί να ενισχυθεί το ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και χρηματοδότηση, το παραδίδουν βορά στα κέρδη των επιχειρηματιών της Υγείας.

Στόχος τους είναι τα νοσοκομεία να καταστούν αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, νοικιάζοντας και πουλώντας υποδομές, υπηρεσίες ακόμα και το προσωπικό τους, μιας και η κρατική χρηματοδότηση θα κατευθύνεται σε άλλες κρατικές "υποχρεώσεις", όπως είναι οι πολεμικές δαπάνες που καμία σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές ανάγκες του λαού.

Αυτό το μέτρο δεν είναι "βελτίωση", ούτε "αναβάθμιση". Είναι ξεκάθαρα άλλο ένα βήμα στη μετατροπή της Υγείας σε εμπόρευμα και των ασθενών σε πελάτες. Είναι το επόμενο βήμα σ΄ ένα σύστημα που στην ταμπέλα θα γράφει δημόσιο, αλλά κατά βάση θα είναι ιδιωτικό και μέσα του θα αλωνίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα κέρδη τους.

Καλούμε τους υγειονομικούς και τον λαό να αντισταθούν. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων σε αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, ποιοτική περίθαλψη. Με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».