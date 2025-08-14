ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αλλο ένα βήμα για «Νοσοκομεία ΑΕ»

Υπογράφτηκε η σχετική ΚΥΑ από την κυβέρνηση. Με το χέρι στην τσέπη και πάλι οι ασθενείς για ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, χειρουργεία, νοσηλεία

Εναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας έρχεται να προσθέσει ηπου έφερε μέσα στο κατακαλόκαιρο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συνυπογράφεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Η ΚΥΑ ανοίγει την πόρτα των δημόσιων νοσοκομείων στους ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για να κάνουν ιδιωτικό έργο μέσα σ' αυτά, όπως ακριβώς γίνεται με τα απογευματινά χειρουργεία.

Βγάζει δηλαδή στο «σφυρί» τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας που πλήρωσε ο λαός και ο ασθενής υποχρεούται να (ξανα)πληρώσει για ιατρικές πράξεις και διαγνώσεις. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένει με κίνδυνο της υγείας του στις πολύμηνες λίστες αναμονής.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς, υπογράφοντας διετείς συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης, για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων, συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, καθώς και στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών, επεμβατικών και χειρουργικών πράξεων, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Πριν τον γιατρό, περάστε από το ταμείο...

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ:

«Σε περιπτώσεις ιατρικών επισκέψεων, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις καταβάλλονται στους ιδιώτες ιατρούς από τον ασθενή , μέσω του νοσοκομείου.

καταβάλλονται στους ιδιώτες ιατρούς , μέσω του νοσοκομείου. Για τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς.

Για χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ και απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, καταβάλλεται από τον ασθενή , μέσω του νοσοκομείου.

, μέσω του νοσοκομείου. Για παθολογικά νοσήματα με νοσηλεία (μη χειρουργικές και μη επεμβατικές πράξεις) καθορίζεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της βαρύτητας από τον ελληνικό κατάλογο DRG.

Η αποζημίωση του νοσοκομείου για την παραχώρηση της χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού καθορίζεται σε ποσοστό 20% επιπλέον επί των άνω κατά περίπτωση αποζημιώσεων. Τα ποσά των αποζημιώσεων καταβάλλονται συνολικώς απευθείας στο νοσοκομείο, το οποίο μέσω των οικονομικών του υπηρεσιών εκκαθαρίζει και αποδίδει τα αναλογούντα κατά περίπτωση ποσά στον συνεργαζόμενο ιατρό ανά τρίμηνο».

Βαθαίνει κι άλλο η εμπορευματοποίηση

Η ΚΥΑ εντάσσεται στις αντιλαϊκές και αντιεπιστημονικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων, για την παραπέρα συμπίεση των κρατικών δαπανών στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας, ενισχύοντας την επιχειρηματική - εμπορευματική λειτουργία τους, εμβαθύνοντας την προσαρμογή τους στους κανόνες της «ενιαίας αγοράς Υγείας».

Αυτή η πολιτική πάει πακέτο με τη μείωση του προσωπικού (22.000 λιγότεροι μόνιμοι εργαζόμενοι υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα Υγείας συγκριτικά με το 2013), τη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την επέκταση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), την τάση για γενικευμένη εφαρμογή των DRGs που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την αύξηση των εσόδων από την αγοραπωλησία υπηρεσιών σε ασθενείς και ασφαλιστικά ταμεία.

Υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο της δαπάνης στην Υγεία, το κράτος συμμετέχει με 30,4%, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες είναι 69,6% (άμεσες 37,8% και έμμεσες - ΟΚΑ 31,8%).

Ε. Τζ.