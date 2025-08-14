Υπογράφτηκε η σχετική ΚΥΑ από την κυβέρνηση. Με το χέρι στην τσέπη και πάλι οι ασθενείς για ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, χειρουργεία, νοσηλεία
Η ΚΥΑ ανοίγει την πόρτα των δημόσιων νοσοκομείων στους ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για να κάνουν ιδιωτικό έργο μέσα σ' αυτά, όπως ακριβώς γίνεται με τα απογευματινά χειρουργεία.
Βγάζει δηλαδή στο «σφυρί» τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας που πλήρωσε ο λαός και ο ασθενής υποχρεούται να (ξανα)πληρώσει για ιατρικές πράξεις και διαγνώσεις. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένει με κίνδυνο της υγείας του στις πολύμηνες λίστες αναμονής.
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς, υπογράφοντας διετείς συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης, για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων, συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, καθώς και στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών, επεμβατικών και χειρουργικών πράξεων, πέραν του τακτικού ωραρίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ:
Η αποζημίωση του νοσοκομείου για την παραχώρηση της χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού καθορίζεται σε ποσοστό 20% επιπλέον επί των άνω κατά περίπτωση αποζημιώσεων. Τα ποσά των αποζημιώσεων καταβάλλονται συνολικώς απευθείας στο νοσοκομείο, το οποίο μέσω των οικονομικών του υπηρεσιών εκκαθαρίζει και αποδίδει τα αναλογούντα κατά περίπτωση ποσά στον συνεργαζόμενο ιατρό ανά τρίμηνο».
Η ΚΥΑ εντάσσεται στις αντιλαϊκές και αντιεπιστημονικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων, για την παραπέρα συμπίεση των κρατικών δαπανών στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας, ενισχύοντας την επιχειρηματική - εμπορευματική λειτουργία τους, εμβαθύνοντας την προσαρμογή τους στους κανόνες της «ενιαίας αγοράς Υγείας».
Αυτή η πολιτική πάει πακέτο με τη μείωση του προσωπικού (22.000 λιγότεροι μόνιμοι εργαζόμενοι υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα Υγείας συγκριτικά με το 2013), τη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την επέκταση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), την τάση για γενικευμένη εφαρμογή των DRGs που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την αύξηση των εσόδων από την αγοραπωλησία υπηρεσιών σε ασθενείς και ασφαλιστικά ταμεία.
Υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο της δαπάνης στην Υγεία, το κράτος συμμετέχει με 30,4%, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες είναι 69,6% (άμεσες 37,8% και έμμεσες - ΟΚΑ 31,8%).