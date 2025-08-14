Το επίδομα ανεργίας είναι δικαίωμα κάθε εποχικού εργαζόμενου

Το αίτημα για επίδομα ανεργίας στους εποχικούς εργαζόμενους στον Τουρισμό για όλο το διάστημα που διαρκεί η ανεργία, θέτουν στο προσκήνιο των διεκδικήσεων οικαι της

Με κοινή τους ανακοίνωση, απευθύνουν κάλεσμα αγώνα για το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας κόντρα στην κυβέρνηση και τους αντεργατικούς νόμους.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της σεζόν ξεκινά, χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία των τουριστικών περιοχών της χώρας θα βρεθούν ξανά στην ανεργία. Το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ, έχει περιορίσει τη διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας σε τρεις μόλις μήνες ετησίως.

Ετσι, από το φθινόπωρο που θα απολυθούν μέχρι την επόμενη σεζόν που θα ξαναπιάσουν δουλειά, οι εργαζόμενοι δικαιούνται το επίδομα για τους μισούς περίπου μήνες της ανεργίας τους. Το υπόλοιπο διάστημα μένουν χωρίς κανένα εισόδημα.

Ενταφιάζουν το αίτημα για επίδομα για όλους τους μήνες της ανεργίας

Οι συνδικαλιστές επισημαίνουν τις ευθύνες των πλειοψηφιών στα ΔΣ των Σωματείων Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης και στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας (ΠΟΕΕΤ).

Οι δυνάμεις των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ «εδώ και πάνω από 10 χρόνια καλλιεργούν αναμονή κι εφησυχασμό», σχολιάζουν. «Πέρυσι έλεγαν για δήθεν "θετικά μέτρα" που η κυβέρνηση ετοιμάζει, ύστερα από ενέργειές τους. Φέτος, μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν με τις υπουργούς Εργασίας και Τουρισμού, δήλωναν "ιδιαίτερα ευχαριστημένοι"», υπενθυμίζουν.

Οι ίδιες δυνάμεις έχουν υπογράψει τοπικές Συλλογικές Συμβάσεις που προβλέπουν 7ήμερη εργασία και κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης μεταξύ των βαρδιών, όπως αυτές στη Ρόδο και το Λασίθι, ενώ ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της «βιωσιμότητας του τουρισμού» στο όνομα του οποίου κυριαρχούν άθλιες συνθήκες αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό στα ξενοδοχεία.

Τελευταίο δείγμα γραφής των εν λόγω συνδικαλιστικών δυνάμεων στην Κρήτη, αποτελεί η σύσκεψη φορέων που συνδιοργάνωσαν μαζί με τις Ενώσεις Ξενοδόχων του νησιού και την Περιφέρεια με αιχμή το επίδομα ανεργίας των εποχικών. «Τέτοια η ενότητα, η σύμπνοια και οι φιλοφρονήσεις μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών πλειοψηφιών, Περιφέρειας και των κομμάτων τους (δηλαδή όλων αυτών που έχουν ενταφιάσει το ταμείο ανεργίας), που εκδόθηκε κοινό ψήφισμα», σχολιάζουν ΔΑΣ και «Ταξική Ενότητα».

Στο ψήφισμα αυτό, γίνεται λόγος για «δίκαιη αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησής του, με βάση τον συνολικό χρόνο εργασίας», καθώς η σημερινή κατάσταση «αποθαρρύνει νέους να ενταχθούν ή να παραμείνουν στον κλάδο» και «δημιουργεί έντονα προβλήματα στελέχωσης των ξενοδοχείων».

Ετσι, ξεγράφουν τα αιτήματα των εργαζομένων για επαναφορά του επιδόματος για όλο το διάστημα της ανεργίας, για αύξηση του ποσού του επιδόματος και για κατάργηση της φορολόγησής του. Στη θέση τους βάζουν την πρόταση για αναλογικό επίδομα με βάση τα ένσημα που μάζεψε κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος το καλοκαίρι, με «κατώφλι» τους 3 μήνες και «ταβάνι» τους 5 μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διοργανωτές της σύσκεψης δεν άφησαν καν τον εκπρόσωπο της ΔΑΣ να τοποθετηθεί επί του ψηφίσματος, από φόβο «μήπως χαλάσει το φιλικό κλίμα "εργασιακής ειρήνης" και "κοινωνικού εταιρισμού" που επικρατούσε».

Δεν χαρίζουμε το επίδομα στα αφεντικά!

«Ως εδώ! Δεν θα τους περάσει! Το ταμείο ανεργίας δεν το χαρίζουμε στους ξενοδόχους και τις κυβερνήσεις! Το κατακτήσαμε με σκληρούς αγώνες! Δεν πάμε πίσω από την επαναφορά του ταμείου στα προ μνημονίων επίπεδα με διάρκεια όλο το διάστημα της ανεργίας και να είναι αφορολόγητο», τονίζουν ΔΑΣ και «Ταξική Ενότητα» και καλούν σε πάλη για:

- Να διασφαλιστεί η ένταξη των εποχικών εργαζομένων στο ταμείο ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις με επίδομα 600 ευρώ για όσο διαρκεί η ανεργία.

- Το ταμείο ανεργίας να είναι αφορολόγητο.

- Να αναγνωριστούν ως εποχική εργασία, με αντίστοιχα δικαιώματα, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων που δουλεύουν εποχικά στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας.