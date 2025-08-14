ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Κινητοποιήσεις - παρεμβάσεις για μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις

Συνεχίζονται για έκτη βδομάδα οι κινητοποιήσεις στογια αυξήσεις στους μισθούς.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΝΗΣΕΛΑΝ καταγγέλλει την εργοδοσία για τις δικαιολογίες που επικαλείται «περί δύσκολης κατάστασης», οι οποίες, τονίζει, «δεν μπορεί να συνεχίζονται 15 χρόνια τώρα, που δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ αύξηση», ενώ επισημαίνει πως στο κενό έπεσαν οι προσπάθειές της «να σπάσει το ηθικό και την ενότητα» των εργαζομένων.

«Οι προσπάθειες να μας διασπάσει, μας συσπείρωσαν πιο πολύ», σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Ακόμα περισσότερο δεν ανεχόμαστε να ενοχοποιούνται οι εργαζόμενοι πως θα καταστρέψουν το εργοστάσιο. Οι επενδυτές "σωτήρες", προσπαθώντας να κερδίσουν περισσότερα, χρέωσαν την εταιρεία με πάνω από 400 εκατ. Τα μεγαλοστελέχη που μας ζητάνε θυσίες, τόσα χρόνια αλληλοσπαράζονται για το ποιος θα πάρει τη μεγαλύτερη θέση, αφήνοντας πολλές φορές την παραγωγή να βουλιάζει.

Από τις δικές τους τεράστιες αποδοχές και παροχές άλλωστε δεν θυσιάζουν τίποτα. Αντίθετα οι εργαζόμενοι είναι που, εκτός των άλλων, πριν από έναν χρόνο διακινδύνευσαν τη ζωή τους, σώζοντας το εργοστάσιο από τη φωτιά, όταν όλοι αυτοί ήταν ασφαλείς.

Την ίδια στιγμή η "AVRAMAR" διεκδικεί σβήσιμο δανείων, ενώ τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις στην Εύβοια χαρίζονται στις εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών. Παράλληλα οι τιμές των ψαριών έχουν πιάσει ρεκόρ».

Το Σωματείο απαιτεί «εδώ και τώρα να οριστεί επίσημη συνάντηση με το σωματείο. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας να είναι εξουσιοδοτημένοι να διαπραγματευτούν, να αντιπροτείνουν ουσιαστικές παροχές και ό,τι συμφωνηθεί να υπογραφεί».

Αυξήσεις ...κατά βούληση

Την τακτική της εργοδοσίας να δίνει αυξήσεις - κοροϊδία, όσο και σε όποιον θέλει, με στόχο να διασπάσει την ενότητα των εργαζομένων και να υπονομεύσει το αίτημα για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στην «Unipak Hellas».

Στη μισθοδοσία του Ιουλίου οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν πως υπήρχαν διαφορές στις αποδοχές τους, με αυξήσεις διαφορετικών «ταχυτήτων» σε μέρος και όχι σε όλο το προσωπικό. Διαφορές υπάρχουν ακόμα και μεταξύ εργαζομένων που κάνουν την ίδια δουλειά. Η απάντηση της εργοδοσίας στο Σωματείο ήταν πως δόθηκαν αυξήσεις 4% μεσοσταθμικά, ενώ στους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτερο μισθό της ΕΓΣΣΕ «δεν μπορούν» να δώσουν αυξήσεις.

«Το σωματείο παλεύει και θα παλεύει για να αυξηθούν οι αποδοχές μας, όλων των εργαζομένων ανεξαιρέτως, γιατί οι ανάγκες μας τρέχουν και δυσκολευόμαστε τρομερά να βγάλουμε τον μήνα. Δεν ανεχόμαστε όμως η εταιρεία να παίζει με αυτούς τους χαμηλούς μισθούς και τις ανάγκες μας και να αξιοποιεί μια αύξηση - ψίχουλο για να σπείρει τη διχόνοια και να διασπά τους εργαζόμενους», ξεκαθαρίζει το Σωματείο.

«Διαίρει και βασίλευε»

Επισημαίνει πως ακόμα και αυτά τα ψίχουλα η εργοδοσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να τα πάρει πίσω, με δεδομένο ότι δεν κατοχυρώνονται με μία επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση. «Η τακτική που ακολουθεί η εταιρεία να δίνει όσα θέλει, σε όποιον θέλει, αν θέλει και όποτε θέλει, είναι η λογική του διαίρει και βασίλευε, να τρωγόμαστε μεταξύ μας και αυτό δεν θα της περάσει», τονίζει. Στην ίδια κατεύθυνση, όπως εξηγεί, η εργοδοσία επιτίθεται στο Σωματείο και στα μέλη της Διοίκησής του, με αναίτιες προφορικές επιπλήξεις.

«Η εταιρεία να σταματήσει τα παιχνίδια και να κάτσει τώρα στο τραπέζι για διαπραγμάτευση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας», είναι η απάντηση του Σωματείου. Καλεί τους εργαζόμενους να «σπάσουν» την αδιαλλαξία της εργοδοσίας με την οργάνωση του αγώνα τους για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις και διευρυμένα δικαιώματα.

Διεκδικεί: Να οριστεί κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ καθαρά. Να ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στη βάση της πρότασης που έχει εδώ και καιρό καταθέσει το Σωματείο και η εργοδοσία αποφεύγει να συζητήσει.

Μείωση μισθού σε ναυτεργάτες

Τη μη καταβολή των αμοιβών των εξπρές δρομολογίων στους ναυτεργάτες του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «BLUE STAR 1» της ναυτιλιακής εταιρείας «BLUE STAR FERRIES» καταγγέλλουν τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Μέλη της Διοίκησης των δύο σωματείων πραγματοποίησαν περιοδεία στο πλοίο, κατά την οποία επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες μελών του πληρώματος: Η εταιρεία, αλλάζοντας στα χαρτιά το λιμάνι αφετηρίας του ίδιου δρομολογίου, κατέβαλε στους εργαζόμενους μειωμένους μισθούς τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δηλαδή την ίδια περίοδο που οι ρυθμοί δουλειάς χτυπάνε «κόκκινο».

«Είναι κοροϊδία τα πλοία να μην χωράνε άλλο κόσμο, οι ναυτεργάτες να δουλεύουν ατελείωτες ώρες για να βγουν τα δρομολόγια και οι εφοπλιστές να αρνούνται να τους δώσουν χρήματα που δικαιούνται», τονίζουν ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Τα δυο σωματεία απαιτούν να καταβληθεί η οφειλόμενη αμοιβή στο πλήρωμα μέχρι σήμερα, διαφορετικά ετοιμάζονται να απαντήσουν μαζί με τους εργαζόμενους του πλοίου με κινητοποιήσεις. Καλούν επίσης το υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την εφαρμογή της ΣΣΕ της Ακτοπλοΐας.