ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ

Τραυματίστηκαν διανομέας και εργαζόμενος σε ξενοδοχείο

Τοντην ώρα της δουλειάς, το απόγευμα τις Τρίτης 12 Αυγούστου, καταγγέλλει το. Ο νεαρός διανομέας τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με άλλο διερχόμενο όχημα, στην οδό Ξενοπούλου, στην περιοχή του Πάρκου.

Το Σωματείο εκφράζει τη συμπαράστασή του στον εργαζόμενο ενώ, με αφορμή το νέο «ατύχημα», εστιάζει στους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν οι διανομείς, κίνδυνοι που μεγεθύνονται από την εντατικοποίηση και τις πολλές ώρες δουλειάς.

«Η πλειοψηφία των συναδέλφων δουλεύουν χωρίς συμβάσεις, ανασφάλιστοι ή μισοασφαλισμένοι, αρκετοί χρησιμοποιούν τα δικά τους μηχανάκια βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη για συντήρηση - βενζίνες και σε περίπτωση ατυχήματος πληρώνουν τα σπασμένα», αναφέρει.

«Κόντρα σε αυτήν τη βαρβαρότητα που συνεχίζεται να διαμορφώνεται με θύματα τους εργαζόμενους, καλούμε τους συναδέλφους να μη συμβιβαστούν με τις χαμηλές απαιτήσεις, να μην υποκύψουν στον φόβο της εργοδοσίας, να δυναμώσουν το σωματείο μας και να πάρουν μέρος στον αγώνα για δουλειά και ζωή με δικαιώματα», προσθέτει.

Ενας ακόμα εργαζόμενος τραυματίστηκε χτες ενώ εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πισίνας σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 53χρονος εργαζόμενος έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από μεγάλο ύψος - περίπου επτά μέτρων - σε δύσβατη περιοχή. Για την ανάσυρσή του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, ενώ στη συνέχεια ο εργαζόμενος διακομίσθηκε από το ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο εργαζόμενος στάθηκε τυχερός και τα τραύματα που προκλήθηκαν από την πτώση δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.