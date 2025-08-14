Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ
Τραυματίστηκαν διανομέας και εργαζόμενος σε ξενοδοχείο

Από την επιχείρηση ανάσυρσης του εργαζόμενου στην Κρήτη (φωτο NeaKriti)
Από την επιχείρηση ανάσυρσης του εργαζόμενου στην Κρήτη (φωτο NeaKriti)
Τον τραυματισμό ενός διανομέα την ώρα της δουλειάς, το απόγευμα τις Τρίτης 12 Αυγούστου, καταγγέλλει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου. Ο νεαρός διανομέας τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με άλλο διερχόμενο όχημα, στην οδό Ξενοπούλου, στην περιοχή του Πάρκου.

Το Σωματείο εκφράζει τη συμπαράστασή του στον εργαζόμενο ενώ, με αφορμή το νέο «ατύχημα», εστιάζει στους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν οι διανομείς, κίνδυνοι που μεγεθύνονται από την εντατικοποίηση και τις πολλές ώρες δουλειάς.

«Η πλειοψηφία των συναδέλφων δουλεύουν χωρίς συμβάσεις, ανασφάλιστοι ή μισοασφαλισμένοι, αρκετοί χρησιμοποιούν τα δικά τους μηχανάκια βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη για συντήρηση - βενζίνες και σε περίπτωση ατυχήματος πληρώνουν τα σπασμένα», αναφέρει.

«Κόντρα σε αυτήν τη βαρβαρότητα που συνεχίζεται να διαμορφώνεται με θύματα τους εργαζόμενους, καλούμε τους συναδέλφους να μη συμβιβαστούν με τις χαμηλές απαιτήσεις, να μην υποκύψουν στον φόβο της εργοδοσίας, να δυναμώσουν το σωματείο μας και να πάρουν μέρος στον αγώνα για δουλειά και ζωή με δικαιώματα», προσθέτει.

Ενας ακόμα εργαζόμενος τραυματίστηκε χτες ενώ εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πισίνας σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 53χρονος εργαζόμενος έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από μεγάλο ύψος - περίπου επτά μέτρων - σε δύσβατη περιοχή. Για την ανάσυρσή του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, ενώ στη συνέχεια ο εργαζόμενος διακομίσθηκε από το ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο εργαζόμενος στάθηκε τυχερός και τα τραύματα που προκλήθηκαν από την πτώση δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αλλο ένα βήμα για «Νοσοκομεία ΑΕ»
Οι αλχημείες κυβέρνησης - ΕΕ επιβεβαιώνουν τη ζούγκλα στην αγορά εργασίας
Να παρθούν τώρα πίσω οι απολύσεις στη «Hellenic Train»
Καταστροφικές πλημμύρες και λειψυδρία, όψεις της ίδιας εγκληματικής πολιτικής
Κινητοποιήσεις - παρεμβάσεις για μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις
Το επίδομα ανεργίας είναι δικαίωμα κάθε εποχικού εργαζόμενου
Δικαίωμα και ανάγκη για όλον τον λαό η αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, ποιοτική περίθαλψη
 «Είναι λάθος να τα έχουμε όλα»...
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ