ΝΕΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ «HELLENIC TRAIN»
Απάντηση με κινητοποιήσεις σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών

Σε παράσταση διαμαρτυρίας καλεί σήμερα Τετάρτη τους εργαζόμενους της «Hellenic Train» το σωματείο των μηχανοδηγών (Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης - ΠΕΠΕ), για να παρθούν πίσω οι απολύσεις που πρόσφατα πραγματοποίησε η εταιρεία. Η κινητοποίηση θα γίνει στις 8 το πρωί έξω από τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (Συγγρού και Πετμεζά) και στη Θεσσαλονίκη στις 15.30 έξω από τον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Στην κινητοποίηση καλεί και συμμετέχει η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών. Τη συμπαράστασή της με ανακοίνωση εκφράζει και η ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ.

Με ανακοίνωσή της τις προηγούμενες μέρες, η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών είχε καταδικάσει την απαράδεκτη απόφαση της «Hellenic Train» να προχωρήσει σε νέο κύμα απολύσεων, ενώ καλούσε τα ΔΣ των Σωματείων της εταιρείας να συνεδριάσουν άμεσα και να πάρουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις.

«Αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης - ιδιωτικοποίησης, της εμπορευματικής λειτουργίας και της συνεχούς αύξησης της κερδοφορίας είναι η βασική αιτία που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Είναι η ίδια αιτία των σημερινών απολύσεων, των μη προσλήψεων, της εντατικοποίησης. Αυτό ακριβώς είναι που υπηρετεί και το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 13ωρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΔΕΣΚ.

    

