Κι άλλη παραίτηση γιατρού στην Κρήτη

Η εκρηκτική και άκρως επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργήσει και η σημερινή κυβέρνηση στα δημόσια νοσοκομεία, αποτυπώνεται στην παραίτηση που υπέβαλε παρατασιακός ειδικευόμενος χειρουργός από το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο, στον οποίο είχε δοθεί εντολή να καλύψει κενό στη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Οπως καταγγέλλουν οι Σύλλογοι Ειδικευόμενων και Εργαζομένων του «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου Ηρακλείου και η Τριμελής Επιτροπή του νοσοκομείου, στον εν λόγω ειδικευόμενο χειρουργό είχε δοθεί εντολή να καλύψει μαζί με άλλους 2 συναδέλφους του, από 1 εφημερία, δηλαδή σύνολο 3 εφημερίες από τις 31 κενές εφημερίες ειδικευομένων για τον μήνα Αύγουστο.

«Μια απόφαση για το θεαθήναι, όχι για την ουσία. Ακόμα ένα εξιλαστήριο θύμα της τακτικής των αδιέξοδων αναγκαστικών μετακινήσεων από το ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο στο άλλο. Ακόμα μια απώλεια ικανού, νέου συναδέλφου από το ΕΣΥ. Και έπονται κι άλλες. Παρά τις έγγραφες διαμαρτυρίες και τη δημοσιοποίηση, δεν ανακλήθηκε η απόφαση από τον κύριο αρμόδιο, τον διοικητή της 7ης ΥΠΕ», αναφέρεται στην καταγγελία.