ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εγκαίνια σε Νευρολογική Κλινική χωρίς μόνιμο προσωπικό και πόρους!

Δεν έχουν περάσει δυο μήνες από την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, για τη σοβαρότατη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στη Νευρολογική Κλινική, και η κυβέρνηση ανακοινώνει με τυμπανοκρουσίες την ίδρυση εξειδικευμένου τμήματος επιληψίας μέσα από «δωρεές».

«Συμμεριζόμαστε απόλυτα την ανάγκη ίδρυσης ενός τόσο εξειδικευμένου τμήματος, αναρωτιόμαστε όμως πώς θα στελεχωθεί όταν στη Νευρολογική - Ενδοκρινολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, μετά από 2 παραιτήσεις επικουρικών νοσηλευτών, έχουν απομείνει μόνο 7 ΤΕ (6 μόνιμοι, 1 με σύμβαση ΕΣΠΑ), 6 ΔΕ (4 μόνιμοι, 2 συμβασιούχοι) νοσηλευτές και η προϊσταμένη;

(...) Στους νοσηλευτές της κλινικής μάλιστα οφείλονται δεκάδες μέρες ρεπό και αδειών, ενώ το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου», καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ θέτοντας ορισμένα καίρια ερωτήματα:

Σε ποιους χώρους θα νοσηλεύονται οι ασθενείς αυτοί όταν στον όροφο φιλοξενούνται ήδη 3 κλινικές με μεγάλη πληρότητα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου;

Τι θα γίνει όταν θα τελειώσουν τα χρήματα από τις «δωρεές» και τις χορηγίες, αλλά δεν θα τελειώσουν μαζί τους οι ανάγκες των ασθενών για περίθαλψη;

Τι πρόβλεψη υπάρχει για χρηματοδότηση του τμήματος επιληψίας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της;

Αν και το σωματείο έχει επισημάνει εδώ και μήνες την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στη Νευρολογική, καμία ενίσχυση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής, ενώ ήδη εργαζόμενοι και ασθενείς παρακολουθούν την Παιδοψυχιατρική Κλινική να ανοιγοκλείνει συνεχώς, λόγω της υποστελέχωσης, τη διαρκή αλλαγή θεραπευτών και νοσηλευτών μιας και ιδρύθηκε με ΕΣΠΑ και στελεχώθηκε από συμβασιούχους.

Επίσης, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, παρότι μετράει πάνω από 10 χρόνια προσφοράς, κάθε χρόνο ψάχνει χρηματοδότηση, οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι και οι ασθενείς και οι οικογένειές τους σε συνεχή αγωνία για τη συνέχεια της παρακολούθησής τους. Ενώ το Κέντρο Ημέρας «Νεφέλη» ιδρύθηκε με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και στελεχώθηκε από συμβασιούχους με διαφορετικές σχέσεις εργασίας που παραμένουν απλήρωτοι από τον Μάιο, όποτε και έληξε η χρηματοδότηση του κέντρου.

Για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της υγείας του πληθυσμού «απαιτείται επαρκής στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και κρατική χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και διαρκής λειτουργία του νοσοκομείου με επιστημονικά κριτήρια. Σε πλήρη αντίθεση με αυτήν τη λογική, η διοίκηση ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της κυβέρνησης, εγκαινιάζει δεξιά και αριστερά δομές και τμήματα χωρίς την πρότερη εξασφάλιση σε στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού», καταγγέλλει το Σωματείο και διεκδικεί: