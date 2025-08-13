Συναυλίες με πρωτοβουλία σωματείων

Συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί» και τίτλο «Με του κόσμου τους λαούς» διοργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Καλεί όλα τα σωματεία της Αττικής, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τους εργαζόμενους, να στηρίξουν την πρωτοβουλία του.

Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται: Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 210.3827.122, info@syndikatooikodomonathinas.gr από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. και στα παραρτήματά του από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-tou-kosmou-tous-laous-koinoi-thnitoi.

Επίσης, συναυλία - αφιέρωμα σε μεγάλες φωνές της λαϊκής μουσικής, πραγματοποιούν για δεύτερη χρονιά συνταξιουχικά και εργατικά σωματεία της Ηλείας, αυτή τη φορά για τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Η συναυλία θα γίνει την Τρίτη 26 Αυγούστου, στο Πάρκο Ξυστρή του Πύργου, με έναρξη στις 9 μ.μ. Θα τραγουδήσουν ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

Εισιτήρια θα διατεθούν από τα σωματεία και τα μέλη τους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα προμηθευτούν από τις 18 έως τις 25 Αυγούστου (6.30 μ.μ. - 9 μ.μ.) στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων και στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας από 20 έως 22 Αυγούστου (10.30 π.μ. - 12 μ.).

Τηλέφωνα επικοινωνίας στα συνδικάτα: Οικοδόμων 6980559119, Ιδιωτικών Υπαλλήλων 6909198615, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κάστρου Κυλλήνης 6974900654 και στα συνταξιουχικά σωματεία ΟΑΕΕ Πύργου 6932615191, ΙΚΑ Πύργου 6938705554, ΙΚΑ Αμαλιάδας 6984302011, ΟΑΕΕ Ηλείας (Αμαλιάδας) 6977507160.