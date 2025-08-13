Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συναυλίες με πρωτοβουλία σωματείων

Συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί» και τίτλο «Με του κόσμου τους λαούς» διοργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Καλεί όλα τα σωματεία της Αττικής, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τους εργαζόμενους, να στηρίξουν την πρωτοβουλία του.

Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται: Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 210.3827.122, info@syndikatooikodomonathinas.gr από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. και στα παραρτήματά του από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-tou-kosmou-tous-laous-koinoi-thnitoi.

Επίσης, συναυλία - αφιέρωμα σε μεγάλες φωνές της λαϊκής μουσικής, πραγματοποιούν για δεύτερη χρονιά συνταξιουχικά και εργατικά σωματεία της Ηλείας, αυτή τη φορά για τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Η συναυλία θα γίνει την Τρίτη 26 Αυγούστου, στο Πάρκο Ξυστρή του Πύργου, με έναρξη στις 9 μ.μ. Θα τραγουδήσουν ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

Εισιτήρια θα διατεθούν από τα σωματεία και τα μέλη τους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα προμηθευτούν από τις 18 έως τις 25 Αυγούστου (6.30 μ.μ. - 9 μ.μ.) στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων και στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας από 20 έως 22 Αυγούστου (10.30 π.μ. - 12 μ.).

Τηλέφωνα επικοινωνίας στα συνδικάτα: Οικοδόμων 6980559119, Ιδιωτικών Υπαλλήλων 6909198615, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κάστρου Κυλλήνης 6974900654 και στα συνταξιουχικά σωματεία ΟΑΕΕ Πύργου 6932615191, ΙΚΑ Πύργου 6938705554, ΙΚΑ Αμαλιάδας 6984302011, ΟΑΕΕ Ηλείας (Αμαλιάδας) 6977507160.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σε άλλες πόλεις (16/2/2022)
Αποφασιστικά στον αγώνα για να μείνουν στον τόπο τους (4/9/2021)
Σύσκεψη προετοιμασίας των κινητοποιήσεων ενόψει ΔΕΘ (25/8/2021)
Την Πέμπτη 29 Ιούλη η μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης (27/7/2021)
Μαζικά στις κάλπες (16/9/2009)
Νέες αποφάσεις για την απεργία (13/4/2002)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ευθύνη των εργαζομένων η πυρασφάλεια των δομών Υγείας!
 Από τον βραχνά της ανεργίας στη ...θηλιά της προπληρωμένης κάρτας
 Εγκαίνια σε Νευρολογική Κλινική χωρίς μόνιμο προσωπικό και πόρους!
Απάντηση με κινητοποιήσεις σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 Κι άλλη παραίτηση γιατρού στην Κρήτη
 «Φρένο» στην απόλυση μωρομάνας από φαρμακείο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ