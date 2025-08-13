ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από τον βραχνά της ανεργίας στη ... θηλιά της προπληρωμένης κάρτας

Παρέμβαση στη Διοίκηση της ΔΥΠΑ, στον Αλιμο, για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας, έκαναν χτες το Σωματείο Καθαριστριών - Καθαριστών Δημόσιων Σχολείων Αθήνας και το Σωματείο Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά.

Κυβέρνηση και ΔΥΠΑ έχουν αποφασίσει να καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας - όπως και άλλα επιδόματα - μέσω πιστώσεων σε προπληρωμένη κάρτα. Οι άνεργοι δικαιούχοι του επιδόματος θα μπορούν να κάνουν ανάληψη σε μετρητά μόνο για το 50% του επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο 50% θα δαπανάται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της κάρτας για αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Το εν λόγω σύστημα έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρές περιπλοκές στην προσπάθεια των ανέργων να διαχειριστούν στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων, που βρίσκονται αυτή την περίοδο - όπως κάθε χρόνο - στην ανεργία, πρέπει, εκτός από την αγωνία της επιβίωσης και την ανασφάλεια αν θα έχουν δουλειά από τον Σεπτέμβρη, να αντιμετωπίσουν και τις «παρενέργειες» που προκαλεί το μέτρο της προπληρωμένης κάρτας: Η έκδοση, αποστολή και ενεργοποίηση της κάρτας έχει μεγαλώσει την καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος, ενώ το μισό ποσό του επιδόματος που δικαιούνται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βασικά και ανελαστικά έξοδα, όπως είναι για παράδειγμα το ενοίκιο ή η δόση του στεγαστικού δανείου.

Προβλήματα και καθυστερήσεις

Τα Σωματεία έχουν δεχτεί πλήθος καταγγελιών από σχολικές καθαρίστριες: Ενώ οι εργαζόμενες απολύθηκαν στις 30 Ιουνίου, εξακολουθούν να υπάρχουν, ενάμιση μήνα μετά, αιτήσεις για το επίδομα ανεργίας που δεν έχουν διεκπεραιωθεί από τα υποκαταστήματα της ΔΥΠΑ. Ακόμα περισσότερες είναι οι καταγγελίες και τα παράπονα για αιτήσεις που έχουν μεν εγκριθεί, αλλά χωρίς να έχει αποσταλεί στους δικαιούχους η προπληρωμένη κάρτα, με τις καθυστερήσεις να μετριούνται σε βδομάδες.

Στις περιπτώσεις, μάλιστα, που παρουσιάστηκαν προβλήματα με την ταχυδρομική αποστολή της προπληρωμένης κάρτας, οι εργαζόμενες πρέπει να κλείσουν ραντεβού στις τράπεζες για να την παραλάβουν, κάτι που καθυστερεί ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Από το αλαλούμ δεν λείπουν και τα προβλήματα με τη χορήγηση του pin της κάρτας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν.

Αντιπροσωπεία μετέφερε όλα τα παραπάνω στον εκπρόσωπο της ΔΥΠΑ, ο οποίος επιβεβαίωσε επί της ουσίας τα προβλήματα, ενημερώνοντας μεταξύ άλλων ότι η ενεργοποίηση της προπληρωμένης κάρτας, όταν αυτή εκδίδεται για πρώτη φορά, απαιτεί διάστημα περίπου 40 ημερών. Δηλαδή, ούτε λίγο, ούτε πολύ, το επίδομα θα είναι διαθέσιμο δυο μήνες μετά την απόλυση των καθαριστριών και λίγες μέρες πριν ξαναπιάσουν δουλειά!

Είναι πολιτική επιλογή

«Δεν είναι "τεχνική αλλαγή" όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν. Είναι πολιτική επιλογή που βαθαίνει τη φτώχεια, ενισχύει την ταξική περιθωριοποίηση και επιβάλλει όρους ασφυκτικού ελέγχου στους φτωχούς. Κι όλα αυτά στο όνομα της "ευθύνης" και της "ψηφιακής διαφάνειας", την ώρα που οι εργολάβοι πληροφορικής και οι τραπεζικοί όμιλοι θησαυρίζουν με τις πλάτες του κράτους», τονίζουν τα σωματεία.

«Οχι μόνο δεν μπορούμε να καλύψουμε βασικές μας ανάγκες στην ώρα τους, αλλά μας αναγκάζουν να ζούμε με την αγωνία και την αβεβαιότητα για το αν και πότε θα πληρωθούμε. Κυβέρνηση και ΔΥΠΑ βάζουν συνεχώς εμπόδια για να πάρουν οι σχολικές/οι καθαρίστριες/ες το πενιχρό επίδομα ανεργίας», καταγγέλλουν.

Τα δύο σωματεία διεκδικούν: Κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας. Καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε τραπεζικό λογαριασμό, όπως γινόταν μέχρι πρότινος. Δικαίωμα πλήρους ανάληψης και ελεύθερης χρήσης του επιδόματος. Αμεση πληρωμή όλων των καθυστερημένων επιδομάτων. Απλοποίηση των διαδικασιών για την ένταξη στο ταμείο ανεργίας.