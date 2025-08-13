ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ευθύνη των εργαζομένων η πυρασφάλεια των δομών Υγείας!

Eurokinissi

Τη μετακύλιση της κρατικής ευθύνης στις πλάτες των εργαζομένων για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία των νοσοκομειακών δομών, καθώς και το όργιο αυταρχισμού της διοίκησης τηςμε τελευταία πράξη τους προφορικούς εκβιασμούς σε βάρος εργαζομένων, καταγγέλλει το ΔΣ του

Την απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων ΨΝΘ κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή ως Αναφορά, διεκδικώντας την άμεση αναίρεση της λίστας εργαζομένων που θα καταρτίζουν τις επιτροπές ευθύνης για την πυροπροστασία, όπως και να εξασφαλιστεί σε κάθε τμήμα και δομή ο απαραίτητος εξοπλισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Οπως αναφέρει το Σωματείο, ευθύνη κάθε υγειονομικού είναι η περίθαλψη, φροντίδα και προάσπιση της υγείας ασθενών και νοσηλευομένων. Τα όποια σχέδια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς, πολύ περισσότερο δε η πρόληψή της, βαραίνουν τη διοίκηση των νοσοκομείων και τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας.

«Είναι, δε, αντιεπιστημονικό και απαράδεκτο να ταυτίζονται με την ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού για εξασφάλιση της φροντίδας των ασθενών σε έκτακτες συνθήκες.

Ωστόσο, το κράτος εμφανίζεται για άλλη μια φορά επιλεκτικά ανίκανο να προστατέψει τους πολίτες και, όπως στις πρόσφατες φωτιές που έχουν κατακάψει τη χώρα μας, πετάει το μπαλάκι στους ελάχιστους πυροσβέστες και τους ίδιους κατοίκους, έτσι και σε αυτή την περίπτωση ζητάει από τους εργαζόμενους με ατομική ευθύνη να καλύψουν το συνειδητό κενό επιχειρησιακού σχεδιασμού και να αναλάβουν ακόμη περισσότερες ευθύνες από το ήδη εξαντλητικό έργο τους που ορίζει το εργασιακό αντικείμενό τους», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι είναι αδύνατο κάτι τέτοιο, όταν σε έναν ξενώνα είναι ένας νοσηλευτής στη βάρδια.

Επικίνδυνα σχέδια επί χάρτου

«Πώς θα φροντίσει για την ακεραιότητα τόσων ασθενών και ταυτόχρονα θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό που του επιβάλλεται;», αναρωτιέται το σωματείο και συνεχίζει: «Τα όποια επιχειρησιακά σχέδια καταρτίζονται είναι κενά γράμματος, από τη στιγμή που εδώ και χρόνια, δεν έχει υπάρξει καμία μέριμνα κρατική για την εξασφάλιση όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να προλάβουν και να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Αυτοί οι παράγοντες αφορούν πρώτα και κύρια τις υλικοτεχνικές υποδομές και εγκαταστάσεις (απαρχαιωμένες κτιριακές υποδομές από εύφλεκτα υλικά, απουσία ουσιαστικής πυρανίχνευσης και καταιονιστήρων), τις ασφαλείς εξόδους διαφυγής (που σε πολλές δομές δεν υφίστανται), τους τακτικούς ελέγχους και τη χαρτογράφηση των νοσοκομειακών χώρων από τον τεχνικό ασφαλείας και άλλες πιο εξειδικευμένες πλευρές για την εξασφάλιση των οποίων απαιτείται ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Και, βέβαια, σημαντική παράμετρος πρόληψης είναι ο επαρκής αριθμός προσωπικού σε κάθε βάρδια - η τραγική υποστελέχωση προκαλεί επισφαλείς συνθήκες εργασίας και νοσηλείας συνολικά!».

Οι εργαζόμενοι του ΨΝΘ διαμηνύουν την άρνησή τους «να γινόμαστε καθημερινά σταθμάρχες», κάνοντας σαφές ότι «η τρομοκρατία δεν θα περάσει!».

Εκβιάζουν και τρομοκρατούν

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σωματείο, «για να μην κουνηθεί φύλλο απέναντι σε αυτή την επιλεκτική ανικανότητα κράτους και κυβέρνησης που δεν δαπανούν πόρους για την ασφάλειά μας, αλλά γενναιόδωρα επενδύουν σε πολεμικές δαπάνες βάζοντας τη χώρα μας στο "μάτι του κυκλώνα" και στηρίζοντας κράτη - δολοφόνους όπως αυτό του Ισραήλ, η διοίκηση του νοσοκομείου αξιοποιεί το μαστίγιο.

Μετά τις συνδικαλιστικές διώξεις, μετά την τρομοκρατία προς τους συναδέλφους που έχει γίνει καθημερινότητα, μετά τις ωμές παρεμβάσεις περιστολής της δράσης του σωματείου όπως στην πρόσφατη προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου για την τραγική κατάσταση σε Ψυχική Υγεία - Απεξάρτηση, φτάνει τώρα διά στόματος υπευθύνων τομέα να απειλεί με κυρώσεις και τιμωρίες εάν οι εργαζόμενοι δεν "συμμορφωθούν", δηλαδή να βάλουν πλάτη με προσωπική τους ευθύνη.

Δεν είναι τυχαία, μάλιστα, η χρονική συγκυρία, αφού σε συνθήκες γιγάντωσης της εμπορευματοποίησης της Υγείας, της Παιδείας και παραπέρα πετσοκόμματος των κοινωνικών παροχών, σε συνθήκες πολεμικής προπαρασκευής όπου πρέπει να μπουν "τα κεφάλια μέσα", εντείνεται η καταστολή και η τρομοκρατία σε όποιον δεν συνετίζεται, "σε όποιον σηκώνει κεφάλι" ζητώντας τα αυτονόητα, όπως ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας».

Σύγχρονη πρόληψη με ευθύνη του κράτους

Το Σωματείο Εργαζομένων ΨΝΘ απαιτεί εδώ και τώρα: