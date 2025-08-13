ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Φρένο» στην απόλυση μωρομάνας από φαρμακείο

Την επιστροφή της εργαζόμενης μωρομάνας στα καθήκοντά της στο φαρμακείο όπου εργάζεται, κόντρα στην προσπάθεια της εργοδοσίας να τη στείλει στην ανεργία πριν καν ολοκληρωθεί το 18μηνο της προστασίας της από την απόλυση, πέτυχε με παρεμβάσεις του το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου - Καλλυντικού Αττικής.

Το Σάββατο 19 Ιουλίου ο εργοδότης είχε ανακοινώσει τηλεφωνικά στην εργαζόμενη ότι θα απολυθεί στις 14 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται οι 18 μήνες από τη γέννηση του παιδιού της, στη διάρκεια των οποίων προστατεύεται. Μάλιστα, αξίωσε να μην ξαναπάει μέχρι τότε για δουλειά.

Τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Ιουλίου η εργαζόμενη προσήλθε κανονικά στο φαρμακείο μαζί με μέλη του Συνδικάτου, αφού δεν της κοινοποιήθηκε κανένα έγγραφο απόλυσης, ωστόσο δεν της επιτράπηκε η είσοδος. Το Συνδικάτο προχώρησε σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και σε κινητοποιήσεις μαζί με άλλα σωματεία και φορείς των περιοχών του Μενιδίου και του Περιστερίου, όπου ο εργοδότης διατηρεί φαρμακεία.

Το αποτέλεσμα ήταν την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης στην Επιθεώρηση Εργασίας, η εργοδοσία να δεσμευθεί για την επιστροφή της εργαζόμενης στο φαρμακείο, χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή στη σύμβαση και τον μισθό της. Ωστόσο, το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι η εργοδοσία παραμένει προκλητική, καθώς επιμένει να δηλώνει ότι 14 Αυγούστου θα την απολύσει.

«Στον 21ο αιώνα σύγχρονο δεν είναι να δουλεύεις 13ωρο και 6ήμερο, σύγχρονο δεν είναι να δουλεύεις όποτε, όταν και όσο θέλει ο εργοδότης», τονίζει το Συνδικάτο και διεκδικεί 5ήμερο - 7ωρο - 35ωρο, προστασία της μητρότητας από κάθε καταχρηστική συμπεριφορά, μέτρα ώστε καμία μητέρα και κανένας πατέρας να μη ζει με τον φόβο της απόλυσης.

Εβαλε «χέρι» στην «οικειοθελή» παροχή

Το Συνδικάτο καταγγέλλει επίσης τη διοίκηση του Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, η οποία «αντίθετα από τη δέσμευσή της, απέδωσε μειωμένα τα τροφεία στους εργαζόμενους» για τον μήνα Ιούλιο. Συγκεκριμένα, η εργοδοσία κατέβαλε μειωμένο το ποσό που, βάσει συμφωνίας, χορηγεί κάθε μήνα στους εργαζόμενους μέσα από «κουπόνια». Το Συνδικάτο προχώρησε σε παρέμβαση, διεκδικώντας να χορηγηθεί το υπόλοιπο ποσό.

«Η εργοδοσία, που κάθε τόσο απαιτεί από τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη στην κερδοφορία του ομίλου με την εντατικοποίηση της δουλειάς, για μια ακόμα φορά αγνόησε το "οικογενειακό" και "συνεταιριστικό" πνεύμα κι έκανε επίδειξη δύναμης, όσον αναφορά τις οικειοθελείς παροχές, δείχνοντας ποιος έχει το πάνω χέρι στην "οικογένεια" των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευομένων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, τονίζει για μια ακόμα φορά την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για την υπογραφή κλαδικής και επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ως τον μόνο τρόπο να διασφαλιστούν τα δικαιώματα που έχουν αποσπάσει οι εργαζόμενοι και να μη βρίσκονται διαρκώς υπό την πολιορκία της «οικειοθελούς παροχής» της εργοδοσίας.