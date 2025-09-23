Τρίτη 23 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΙΤΟ.-- Μεγάλες διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν χθες στον Ισημερινό, ενάντια στα μέτρα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Ντανιέλ Νομπόα, και ειδικά τις αυξήσεις στα καύσιμα και τον ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Απαιτούν ακόμα ενίσχυση από τον προϋπολογισμό στην Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική Ασφάλιση, καθώς είναι τομείς που επηρεάζουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση για τα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση απάντησε με καταστολή στις διαδηλώσεις.

ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ.-- Μαζικές διαμαρτυρίες έγιναν την Κυριακή σε πολλές μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας κατά του νομοσχεδίου για την αμνηστία που κατατέθηκε στο Κογκρέσο της χώρας και το οποίο θα μπορούσε να ωφελήσει τον πρώην Πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου και άλλους που εμπλέκονται στην απόπειρα πραξικοπήματος που κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, που είχε ως στόχο να αποτρέψει την ορκωμοσία του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Λούλα ντα Σίλβα. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν από Βραζιλιάνους στο εξωτερικό, σε Λισαβόνα, Λονδίνο και Βερολίνο.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ποτάμια αίματος και εκτοπισμένων από το δολοφονικό σφυροκόπημα της Γάζας
Εξετάζει τον αποκλεισμό της Γαλλίας από το μαχητικό επόμενης γενιάς
 Επιβεβαίωσε τη σφοδρή ενδοαστική αντιπαράθεση
Απεργία και μεγάλες διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις για την Παλαιστίνη
 Παζάρια του τζιχαντιστή Σαράα στη Νέα Υόρκη
Εντολές - πρόκληση υπέρ του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου!
 Στη Μόσχα ο Εσλαμί για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
 Νέο έγκλημα του Ισραήλ, ξεκλήρισε μια οικογένεια
 Καθυστερήσεις σε αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης
 Καταγγέλλει στον ΟΗΕ τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία
 Μεγάλες πλημμύρες με τουλάχιστον έναν νεκρό
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ