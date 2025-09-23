ΚΙΤΟ.-- Μεγάλες διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν χθες στον Ισημερινό, ενάντια στα μέτρα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Ντανιέλ Νομπόα, και ειδικά τις αυξήσεις στα καύσιμα και τον ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Απαιτούν ακόμα ενίσχυση από τον προϋπολογισμό στην Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική Ασφάλιση, καθώς είναι τομείς που επηρεάζουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση για τα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση απάντησε με καταστολή στις διαδηλώσεις.

ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ.-- Μαζικές διαμαρτυρίες έγιναν την Κυριακή σε πολλές μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας κατά του νομοσχεδίου για την αμνηστία που κατατέθηκε στο Κογκρέσο της χώρας και το οποίο θα μπορούσε να ωφελήσει τον πρώην Πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου και άλλους που εμπλέκονται στην απόπειρα πραξικοπήματος που κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, που είχε ως στόχο να αποτρέψει την ορκωμοσία του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Λούλα ντα Σίλβα. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν από Βραζιλιάνους στο εξωτερικό, σε Λισαβόνα, Λονδίνο και Βερολίνο.