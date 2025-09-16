Τρίτη 16 Σεπτέμβρη 2025
ΜΑΔΡΙΤΗ.- Εκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 25, οι 3 σοβαρά. Η έκρηξη σημειώθηκε στη συνοικία Βαγιέκας και σύμφωνα με την εφημερίδα «El Pais» συνέβη στο υπόγειο ενός κτιρίου κατοικιών κοντά στο πολυσύχναστο μπαρ. Οπως μετέδωσαν ισπανικά ΜΜΕ, η έκρηξη είναι πιθανό να οφείλεται σε διαρροή αερίου.

ΠΟΡΤ-Ο-ΠΡΕΝΣ.- Τη σφαγή άνω των 40 πολιτών σε επιδρομή συμμορίας σε ψαροχώρι βόρεια της πρωτεύουσας της Αϊτής, Πορτ-Ο-Πρενς, στο τέλος της περασμένης βδομάδας, καταδίκασε χτες ο γγ του ΟΗΕ, Αντ. Γκουτέρες, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τη συνεχιζόμενη έξαρση της βίας εγκληματικών συμμοριών στην Αϊτή.

    

