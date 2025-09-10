Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη 2025
Συγκεντρώσεις τις επόμενες μέρες

Σε μια σειρά πόλεις συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις εργατικών σωματείων ενάντια στο νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς:

Σήμερα, Τετάρτη:

- Λάρισα, 7 μ.μ. κεντρική πλατεία

- Ρέθυμνο, 7 μ.μ. δημαρχείο

- Τρίπολη, 7 μ.μ. πλατεία Πετρινού

Την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη:

- Βόλος, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

- Γιάννενα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο

- Ηράκλειο, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

- Λαμία, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

- Μυτιλήνη, 7 μ.μ. πλατεία Σαπφούς

- Χανιά, 7 μ.μ. πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη:

- Αγιος Νικόλαος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

    

