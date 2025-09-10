Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νέα κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση του προέδρου του

Σε νέα κινητοποίηση προχωρά το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη, στις 6 μ.μ., στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» (αναχωρήσεις στα «Flocafe»), για να ακυρωθεί η συνδικαλιστική και εκδικητική απόλυση του προέδρου του Σωματείου από την «Goldair Handling».

Υπενθυμίζεται πως η εργοδοσία στοχοποίησε τον πρόεδρο του Σωματείου, που εργαζόταν με μηνιαίες συμβάσεις για πάνω από δύο χρόνια, επικαλούμενη «οικονομικές δυσκολίες». Η απόλυση έγινε λίγο μετά τις καταγγελίες για τα 4 πρόσφατα εργατικά «ατυχήματα», τα οποία η εταιρεία προσπάθησε να συγκαλύψει, όμως οι εργαζόμενοι με το σωματείο τους ανέδειξαν τις πραγματικές αιτίες: Την εντατικοποίηση, την έλλειψη προσωπικού, τις επισφαλείς συμβάσεις και την απουσία μέτρων ασφάλειας για να θησαυρίζει η εργοδοσία.

Το Σωματείο καλεί όλα τα συνδικάτα της πόλης, τα σωματεία όλων των αεροδρομίων πανελλαδικά και την Ομοσπονδία Αερομεταφορών να σταθούν με όλους τους τρόπους αλληλέγγυα στον αγώνα για την άμεση ακύρωση της απόλυσης, όσο και για τη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Επίσης για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας για να μην χαθεί άλλος εργαζόμενος ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο. Τέλος, απαιτεί αυξήσεις στους μισθούς για όλα τα πόστα και καθιέρωση σταθερού κυκλικού ωραρίου με κατάργηση του εξαντλητικού κυλιόμενου.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στον Μεσαίωνα!
Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά και την ευελιξία - Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες
Να στελεχωθεί πλήρως το Κέντρο Υγείας Αίγινας, να πάψει η ΕΔΕ σε βάρος του προσωπικού
Δύο χρόνια μετά τον «Daniel» παλεύουν για την επιβίωση, κόντρα στην εγκατάλειψη
 Στους ρυθμούς της απεργιακής προετοιμασίας τα συνδικάτα
Εσπασε αγωγός νερού και τραυματίστηκε ασθενής στο ΠΑΓΝΗ!
Συνεχίζεται σήμερα η απεργία στα ταξί
 Δεν θα περάσει ο κυβερνητικός εμπαιγμός!
 Δεν θα αφήσουμε τη ζωή μας να γίνει ατελείωτη βάρδια εργασίας
 Συγκεντρώσεις τις επόμενες μέρες
 Αντιστροφή της πραγματικότητας από την κυβέρνηση για το Νοσοκομείο
 Νέα κινητοποίηση στο δημαρχείο για την επαναπρόσληψη της καθαρίστριας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ