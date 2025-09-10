ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέα κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση του προέδρου του

Σε νέα κινητοποίηση προχωρά το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη, στις 6 μ.μ., στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» (αναχωρήσεις στα «Flocafe»), για να ακυρωθεί η συνδικαλιστική και εκδικητική απόλυση του προέδρου του Σωματείου από την «Goldair Handling».

Υπενθυμίζεται πως η εργοδοσία στοχοποίησε τον πρόεδρο του Σωματείου, που εργαζόταν με μηνιαίες συμβάσεις για πάνω από δύο χρόνια, επικαλούμενη «οικονομικές δυσκολίες». Η απόλυση έγινε λίγο μετά τις καταγγελίες για τα 4 πρόσφατα εργατικά «ατυχήματα», τα οποία η εταιρεία προσπάθησε να συγκαλύψει, όμως οι εργαζόμενοι με το σωματείο τους ανέδειξαν τις πραγματικές αιτίες: Την εντατικοποίηση, την έλλειψη προσωπικού, τις επισφαλείς συμβάσεις και την απουσία μέτρων ασφάλειας για να θησαυρίζει η εργοδοσία.

Το Σωματείο καλεί όλα τα συνδικάτα της πόλης, τα σωματεία όλων των αεροδρομίων πανελλαδικά και την Ομοσπονδία Αερομεταφορών να σταθούν με όλους τους τρόπους αλληλέγγυα στον αγώνα για την άμεση ακύρωση της απόλυσης, όσο και για τη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Επίσης για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας για να μην χαθεί άλλος εργαζόμενος ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο. Τέλος, απαιτεί αυξήσεις στους μισθούς για όλα τα πόστα και καθιέρωση σταθερού κυκλικού ωραρίου με κατάργηση του εξαντλητικού κυλιόμενου.