ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Δεν θα περάσει ο κυβερνητικός εμπαιγμός!

«Mια άνευ προηγουμένου κοροϊδία και εμπαιγμό απέναντι στους απόμαχους της δουλειάς», που μάλιστα αυτήν την κοροϊδία «του τίποτα» επιχειρεί να την εμφανίσει ως «επίτευγμα παροχών», χαρακτηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ.

Μεταφέροντας την οργή και την αγανάκτηση των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, η ΣΕΑ τονίζει χαρακτηριστικά:

«Οταν μετά από 15 χρόνια αρπαγών των συντάξεών μας, κύριων και επικουρικών, της 13ης και της 14ης, του ΕΚΑΣ, επιβολής της "προσωπικής διαφοράς", της "εισφοράς αλληλεγγύης" και πολλών άλλων, όταν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν 15 χρόνια να πάρουν αύξηση, όταν η ακρίβεια σάρωσε και σαρώνει τις πενιχρές συντάξεις, να μας λέει ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί μετά από δύο χρόνια θα καταργήσει την "προσωπική διαφορά", δηλαδή ουσιαστικά μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων αυτά τα χρόνια πάλι δεν θα πάρει δεκάρα, ή κάποια ψίχουλα.

Αλλά ποιος έχασε την ντροπή να τη βρουν αυτοί;».

Χαιρετίζοντας τη μαζική συμμετοχή των συνταξιούχων στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων στη ΔΕΘ, η ΣΕΑ επισημαίνει ότι «τα πράγματα είναι καθαρά: Οι αντιλαϊκές - αντεργατικές πολιτικές συνεχίζονται και θα συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση από τα αφεντικά των κυβερνήσεων, τους επιχειρηματικούς ομίλους, και τώρα την πολεμική οικονομία, που γι' αυτή βρίσκουν δισεκατομμύρια. Θα συνεχίζονται αν δεν τους βάλουμε φραγμό». Και καταλήγει:

«Ο θυμός, η αγανάκτηση που δίκαια μας διακατέχει, να εκφραστεί τώρα με τη μαζικότερη συμμετοχή μας στους επικείμενους αγώνες, από κοινού με το εργατικό κίνημα, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας, που τους επιφυλάσσουν χειρότερη ζωή, με 13ωρη εργασία και αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, δηλαδή δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να μην τους το επιτρέψουμε».