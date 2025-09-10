Συνεχίζεται σήμερα η απεργία στα ταξί

Eurokinissi

Απεργούν σήμερα για δεύτερη συνεχή μέρα οιαντιδρώντας στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι και δίνει τη δυνατότητα μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τη συγκέντρωση του μεταφορικού έργου στα χέρια των επιχειρήσεων.

Χτες, πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), πραγματοποιήθηκαν συγκέντρωση στα γραφεία του Συνδικάτου και πορεία στο κέντρο της Αθήνας, με τελικό προορισμό το υπουργείο Τουρισμού. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μαζικά τα μέλη των Επιτροπών Αγώνα Ταξί. «Προνόμια για λίγους, χαράτσια για πολλούς, απάντηση θα δώσουμε με αγώνες μαζικούς», φώναξαν, και κάλεσαν τους συναδέλφους τους να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση, ενάντια σε όλα όσα δυσκολεύουν τη ζωή τους, εξαφανίζουν το εισόδημά τους και φθείρουν την υγεία τους.

Στην είσοδο του υπουργείου είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, γεγονός που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των συγκεντρωμένων. Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΑ ζήτησαν συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου προκειμένου να θέσουν τα αιτήματά τους, η απάντηση που έλαβαν όμως ήταν αρνητική, με το επιχείρημα ότι η υπουργός απουσίαζε.

Την επιτυχία της απεργίας χαιρέτισε μιλώντας στη συγκέντρωση των απεργών έξω από το ΣΑΤΑ ο Παναγιώτης Μαυρίκης, αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ και επικεφαλής των Επιτροπών Αγώνα Ταξί. Απέναντι στους νόμους των κυβερνήσεων και στις κατευθύνσεις της ΕΕ, που στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων και στην παράδοση «φιλέτων» στους επιχειρηματικούς ομίλους, κάλεσε τους ταξιτζήδες να απαντήσουν με συσπείρωση στο Συνδικάτο. «Τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η ενότητα, η συμμετοχή, η αποφασιστικότητα, η επιμονή και η διάρκεια στον αγώνα», τόνισε.

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του Κόμματος στον αγώνα που δίνουν. Στον χαιρετισμό του σχολίασε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που περιλαμβάνουν ψίχουλα για τον λαό και νέα προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο. Ιδιαίτερα στάθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης για ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων με νέα κεφάλαια για την ηλεκτροκίνηση τη στιγμή που οι αυτοκινητιστές ταξί υποχρεώνονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για την αντικατάσταση του οχήματός τους, χωρίς να γνωρίζουν πώς θα καταφέρουν να το αποπληρώσουν και αν θα λάβουν κάποια επιδότηση. Κατήγγειλε ακόμα τη φορολόγηση των επαγγελματιών από το πρώτο ευρώ, για τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Μπροστά στην επίθεση αυτή, κάλεσε τους αυτοκινητιστές ταξί σε συμμαχία με τους μικρούς επαγγελματίες των άλλων κλάδων αλλά και με τους εργαζόμενους, διεκδικώντας αφορολόγητο και κατάργηση του άδικου τρόπου φορολόγησης, δίπλα στα άλλα τους αιτήματα.