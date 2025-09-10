ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να στελεχωθεί πλήρως το Κέντρο Υγείας Αίγινας, να πάψει η ΕΔΕ σε βάρος του προσωπικού

Τιςαφορά ηπρος τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη.

Αφορμή στάθηκε ο πρόσφατος τραγικός θάνατος ασθενούς σε παραλία του νησιού, καθώς δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου για να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας.

Να σημειωθεί ότι το Κέντρο Υγείας Αίγινας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε στοιχειωδώς τους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού. Αποτελεί τη μοναδική δημόσια δομή Υγείας του νησιού και υπολειτουργεί, με τεράστιες ελλείψεις, οδηγώντας το νοσηλευτικό προσωπικό σε απόγνωση, τους κατοίκους σε διαρκή φόβο για την υγεία και τη ζωή τους και τους επισκέπτες που έτυχε να χρειαστούν ασθενοφόρο να πληροφορούνται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο, λόγω έλλειψης οδηγών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο Κέντρο Υγείας Αίγινας υπηρετούν 3 γενικοί γιατροί σε σύνολο 5 οργανικών θέσεων και 1 παιδίατρος σε σύνολο 5 οργανικών θέσεων, ενώ δεν υπάρχουν καρδιολόγος, μικροβιολόγος, ακτινολόγος και οδοντίατρος, αν και προβλέπονται στον οργανισμό. Οσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, υπηρετούν μόνο 5 νοσηλεύτριες, με 2 κενές οργανικές θέσεις, και 3 οδηγοί ασθενοφόρου, με το 50% των θέσεων να είναι καλυμμένες.

Για την τραγική αυτή κατάσταση είναι ενήμεροι και η Β' ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας, μετά από καταγγελίες των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας αλλά και της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας - Πειραιά.

«Οι τεράστιες αυτές ελλείψεις οδήγησαν στο τραγικό συμβάν του θανάτου γυναίκας, που αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε παραλία του νησιού δεν μπορούσε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας, επειδή δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου σε βάρδια», σημειώνεται στην Ερώτηση του Κόμματος, που συνεχίζει:

«Την ίδια ώρα, συνέβη τροχαίο ατύχημα στο νησί και η τραυματίας περίμενε πάνω από μία ώρα στην άσφαλτο μέχρι να βρεθεί τρόπος να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας και κατόπιν να διακομιστεί στον Πειραιά, μιας και λόγω έλλειψης ειδικοτήτων δεν μπορούσε να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί το κάταγμα που είχε.

Απέναντι σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση, για την οποία ευθύνεται η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ), η πολιτική της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, η πολιτική που αντιμετωπίζει την Υγεία σαν κόστος, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αντί να προχωρήσει έστω και τώρα στην πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού προχώρησε σε διαδικασία ΕΔΕ απέναντι σε 8 εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας, ένας εκ των οποίων είναι ειδικευόμενος σε νοσοκομείο του Πειραιά ο οποίος παρανόμως είχε μετακινηθεί για 15 μέρες στο Κέντρο Υγείας.

Η διαδικασία της ΕΔΕ γίνεται απέναντι σε εργαζόμενους που έχουν υπερβάλει εαυτόν, κάνουν διπλοβάρδιες, δουλεύουν με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού. Γι' αυτό και τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς, συνολικά οι κάτοικοι του νησιού έχουν ταχθεί στο πλευρό τους», αναφέρεται.

Το ΚΚΕ, και με την Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή, απαιτεί από την κυβέρνηση:

- Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Αίγινας με το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

- Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη διαδικασία της ΕΔΕ απέναντι στους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας Αίγινας.

«Παύση λειτουργίας» για το Κέντρο Υγείας Σάμης

Στο μεταξύ, και ενώ ο υπουργός Υγείας αναμασούσε από τη ΔΕΘ τα περί «προόδου» που έχει γίνει ανά Κέντρο Υγείας και ανά νοσοκομείο, το Κέντρο Υγείας Σάμης δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει τη Δευτέρα, μετά την απόφαση της 6ης ΥΠΕ να μεταφέρει υποχρεωτικά τον μοναδικό ειδικευμένο ιατρό του ΚΥ προς το εξίσου υποστελεχωμένο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ετσι οι αγροτικοί γιατροί του Κέντρου Υγείας ανακοίνωσαν την προσωρινή παύση λειτουργίας του, καθώς οι ίδιοι δεν επιτρέπεται νομικά να εφημερεύουν χωρίς την παρουσία ειδικού ιατρού, παραπέμποντας οποιοδήποτε επείγον περιστατικό στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

«Για αντιρρήσεις όσον αφορά την προσωρινή παύση λειτουργίας του ΚΥ Σάμης απευθυνθείτε στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, στην 6η ΥΠΕ και στο υπουργείο Υγείας, που φέρουν πλήρη ευθύνη για την απόφαση και τις συνέπειες αυτής της μετακίνησης», σημειώνουν οι αγροτικοί γιατροί, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας, που ξεπερνά τους 5.500 μόνιμους κατοίκους και μετρά χιλιάδες τουρίστες.

Τη στήριξη στους αγροτικούς γιατρούς του ΚΥ Σάμης εκφράζει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί ανειδίκευτος γιατρός, π.χ. αγροτικός, να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού», και αναδεικνύοντας τις σοβαρές ευθύνες της ΥΠΕ και του υπουργείου.