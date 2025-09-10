ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΗ

Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά και την ευελιξία - Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες

Το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για τη μεγάλη απεργιακή μάχη | Στα Προπύλαια, στις 10.30 π.μ., η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα

Τον αγωνιστικό ξεσηκωμό σαλπίζει στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα όλης της χώρας το ΠΑΜΕ, καλώντας, με ανακοίνωσή του, σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1η Οκτώβρη και προβάλλοντας την ανάγκη όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργώσουν τους χώρους δουλειάς, να θέσουν στόχους επιτυχίας της απεργίας και των απεργιακών συγκεντρώσεων.

Με αιχμή του απεργιακού αγώνα να πεταχθεί στα σκουπίδια το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά και την ευελιξία και να μπει μπροστά η διεκδίκηση για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς, το ΠΑΜΕ τονίζει ότι το δίκιο των εργαζομένων θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση - κάλεσμα του ΠΑΜΕ:

«Ολοι στα συνδικάτα - όλοι στην Πανελλαδική Απεργία την 1η Οκτώβρη.

Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά και την ευελιξία.

7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς.

Ολοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ., στα Προπύλαια.

Απαιτούμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο - τερατούργημα για τη 13ωρη εργασία και τη γενικευμένη ευελιξία που συντάχθηκε από την εργοδοσία, με στόχο να δυναμώσει η εκμετάλλευση μετατρέποντας τους εργαζομένους σε σύγχρονους σκλάβους ώστε να αυξάνουν τα κέρδη της.

Η κυβέρνηση της ΝΔ επεκτείνει την εργασιακή ζούγκλα που έχει επιβληθεί με δεκάδες αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι πρόκληση την περίοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των μεγάλων δυνατοτήτων που προσφέρει η ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήμης, όπου υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις οι εργαζόμενοι να δουλεύουν λιγότερο και να αμείβονται καλύτερα, να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονισμός αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας που διαλύει όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Αποτελεί ντροπή για όλη την εργατική τάξη η στάση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, που ψάχνει να βρει θετικά στο νομοσχέδιο, που ομολογεί ότι συμφωνεί με την ευελιξία, με τη ζωή - λάστιχο και τα εξαντλητικά ωράρια, αρκεί αυτή να έχει την υπογραφή των εργατοπατέρων. Σε αυτό το σημείο έχει καταντήσει τα συνδικάτα η γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, να μην έχουν κανέναν λόγο για το ωράριο και τις ημέρες εργασίας, τους μισθούς, τις συμβάσεις, αφού κυριαρχεί το δίκιο και η δύναμη του εργοδότη. Η ίδια η ζωή επιβεβαίωσε όμως ότι όπου υπάρχουν ισχυρά ταξικά συνδικάτα με συσπειρωμένους τους εργαζόμενους, η πολιτική της κυβέρνησης και της εργοδοσίας "πάει στον κουβά".

Η στόχευση αυτού του νομοσχεδίου είναι ξεκάθαρη: Περισσότερες ώρες δουλειάς, χειρότερα αμειβόμενες, με ωράριο εργασίας ευέλικτο στα μέτρα που καθορίζουν τα business plans της μεγαλοεργοδοσίας. Στον βωμό των κερδών θυσιάζεται ακόμα και η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, αφού αντικειμενικά οι 13 και 14 ώρες δουλειάς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εργατικά ατυχήματα, για εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς κάθε χρόνο.

Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, δεν αρκούνται σε ένα πιάτο φαΐ, όπως αρκούν τα καύσιμα στα αυτοκίνητα ή η Ενέργεια στις μηχανές για να δουλεύουν ασταμάτητα. Δικαίωμά τους είναι να έχουν ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Να περνούν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους, να μοιράζονται τις χαρές και τις αγωνίες τους, να πηγαίνουν διακοπές με την οικογένειά τους.

Η κυβέρνηση, για να υποστηρίξει το νέο αντεργατικό τερατούργημα, καταφεύγει σε επιχειρήματα ότι δήθεν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητάνε να κατοχυρωθεί το "δικαίωμά τους" στη 13ωρη δουλειά. Αυτές τις ανοησίες τις έχουμε ξανακούσει και θα τις ξανακούσουμε όσο οι κυβερνώντες, σημερινοί και προηγούμενοι, θα προσπαθούν να προσαρμόσουν την πραγματικότητα και τη συζήτηση στα μέτρα που βολεύει τα αντεργατικά τους σχέδια.

Η δική μας δύσκολη πραγματικότητα και οι ανάγκες μας έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική που θέλουν να επιβάλλουν η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβής που αντιστοιχούν στο σήμερα, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας και όχι όπως δούλευαν οι παππούδες μας πριν 100 χρόνια.

Απαιτούμε 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, σημαντικές αυξήσεις των μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας.

Απαιτούμε ασφάλεια και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Να πηγαίνουμε γεροί στη δουλειά και να γυρίζουμε γεροί στο σπίτι μας.

Απαιτούμε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή αυτό το άθλιο νομοσχέδιο όπως και να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν τη διαρκή ευελιξία.

Η επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτώβρη είναι στα χέρια των εργαζομένων και των συνδικάτων που όλα αυτά τα χρόνια όρθωσαν το αγωνιστικό τους ανάστημα απέναντι σε αντεργατικούς σχεδιασμούς που αποτέλεσαν ορόσημο στην όξυνση της επίθεσης κυβέρνησης και εργοδοσίας απέναντι σε δικαιώματα και κατακτήσεις δεκάδων χρόνων.

Ολα τα συνδικάτα, τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργώσουν τους χώρους δουλειάς, να θέσουν στόχους επιτυχίας της απεργίας και των απεργιακών συγκεντρώσεων.

Υπάρχει τεράστια συσσωρευμένη πείρα, που επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας εφησυχασμός, καμία αναμονή, καμία προσδοκία για κυβερνητικούς σωτήρες που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων. Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα, στον δρόμο για την ανατροπή της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου.

Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.

Ολοι στον αγώνα - όλοι στην πανελλαδική απεργία την 1η Οκτώβρη.

Ολοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ., στα Προπύλαια».