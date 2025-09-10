ΚΙΛΚΙΣ

Αντιστροφή της πραγματικότητας από την κυβέρνηση για το Νοσοκομείο

Την αντιστροφή της πραγματικότητας που επιχείρησε ο υπουργός Υγείας στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου τα βρήκε όλα ...καλώς καμωμένα, σχολιάζει η Τομεακή Επιτροπή Κιλκίς του ΚΚΕ.

«Αναμφίβολα θέλει κόπο, και του το αναγνωρίζουμε βέβαια, όχι μόνο στον ίδιο άλλα και σε άλλα στελέχη της ΝΔ στο Κιλκίς, την ικανότητα να παρουσιάζεις μια "ωραία ατμόσφαιρα" εκεί που δεν υπάρχει, να αντιστρέφεις την κοινωνική πραγματικότητα και να αυτοπροσδιορίζεσαι ως προστάτης της υγείας του λαού όταν έχεις πρωταγωνιστήσει στο να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο οι επιχειρηματικοί όμιλοι Υγείας, από την τσέπη του λαού και την υποβάθμιση και την απαξίωση του κρατικού συστήματος Υγείας. Κλαίνε και γελάνε και τα ντουβάρια του νοσοκομείου...», σημειώνει η Οργάνωση του Κόμματος.

Αναφέρεται συγκεκριμένα και στις νέες υποσχέσεις, όπως ότι «θα λειτουργήσει η ΜΕΘ» και «θα έρθουν χειριστές στον αξονικό τομογράφο» αλλά ...όχι και ακτινολόγοι, γιατί μάλλον πάει πολύ το «κόστος»!

Θυμίζει ότι στον νομό θρήνησαν 600 ανθρώπινες ζωές από τον κορονοϊό επειδή δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει ακόμα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει ακόμα ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας).

Αναδεικνύει ότι και σήμερα δεν υπάρχουν - και όσες υπάρχουν δεν επαρκούν - βασικότατες ειδικότητες γιατρών, όπως: Παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι, νευρολόγοι, παθολογοανατόμοι, γαστρεντερολόγοι, λοιμωξιολόγοι, γναθοχειρουργοί, δερματολόγοι. Κενά υπάρχουν και στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης σε χειριστές και ακτινολόγους, ώστε να γίνονται γρήγορα και έγκαιρα διαγνωστικές εξετάσεις επί 24ωρης βάσης, όπως αξονική τομογραφία, και να σώζονται ανθρώπινες ζωές.

Τονίζει δε η ΤΕ Κιλκίς πως «ό,τι κρατιέται όρθιο και σε αυτό το νοσοκομείο είναι από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που με τις γνωστές αλχημείες και δημιουργικές ασάφειες τις δικές του (σ.σ. του υπουργού) και της κυβέρνησης της ΝΔ διαπιστώνουν αυθαίρετα ότι δεν υπάρχουν και πολλά κενά στο Κιλκίς...».

Και καλεί τον λαό να πάρει πολύ σοβαρά την κατάσταση στο Νοσοκομείο Κιλκίς, η οποία είναι αποτέλεσμα της πολιτικής εμπορευματοποίησης της Υγείας που εφάρμοσαν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις, και να την αντιπαλέψει, γιατί απειλεί την ίδια του τη ζωή.

Μαζί με τους υγειονομικούς να παλέψουν οργανωμένα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, υποδομές και εξοπλισμό που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.