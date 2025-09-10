Εσπασε αγωγός νερού και τραυματίστηκε ασθενής στο ΠΑΓΝΗ!

Τη «μαγική εικόνα» για την κατάσταση των νοσοκομείων την οποία επιχειρούν να δημιουργήσουν η κυβέρνηση και ο υπουργός Υγείας, μέσα από τις αλλεπάλληλες φιέστες και τις κορδέλες που κόβουν, έρχονται να διαψεύσουν σχεδόν καθημερινά τα επικίνδυνα «ατυχήματα» που επιβεβαιώνουν - πέραν όλων των άλλων οξυμένων προβλημάτων - την άθλια κτιριακή υποδομή των δημόσιων νοσοκομείων.

Τελευταίο τέτοιο περιστατικό ήταν η κατάρρευση μέρους της οροφής της Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου χθες τα ξημερώματα, εξαιτίας αγωγού νερού που έσπασε.

Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλη ποσότητα νερού και μπάζα να καταλήξουν σε ασθενή που κοιμόταν στον θάλαμο και ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Μάλιστα ο θάλαμος, όπου νοσηλεύονταν κι άλλοι ασθενείς, πλημμύρισε, με τους υγειονομικούς να αναλαμβάνουν την απομάκρυνση των υδάτων.

Να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες υπήρξε κι άλλο περιστατικό, με βλάβη στο ασανσέρ του νοσοκομείου, όπου βρίσκονταν ασθενείς και εργαζόμενοι.

Το καμπανάκι του κινδύνου έχει χτυπήσει προ πολλού για την κτιριακή κατάσταση των νοσοκομείων

«Το Σωματείο μας είχε προειδοποιήσει πολλές φορές για τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές και τη συντήρησή τους, τόσο λόγω παλαιότητας και υποστελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο και λόγω της διαχρονικής υποχρηματοδότησης», τόνισε με αφορμή το περιστατικό ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, και πρόσθεσε: «Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλεντοκόπι που στήνεται με ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινίσεις των ΤΕΠ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι προέρχονται από τη φορολεηλασία του λαού, δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, που παίζει στα ζάρια τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών και συνοδών».

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι «αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών, θεωρούνται "κόστος". Τέτοιου είδους συμβάντα έχουν ξανασυμβεί και στο παρελθόν, κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο, με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ. Με βάση τον ξεπερασμένο οργανισμό του 2012, προβλέπονται συνολικά 89 μόνιμες θέσεις προσωπικού. Σήμερα έχουν απομείνει 25 μόνιμοι υπάλληλοι, που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους μαζί με τους 25 συμβασιούχους και τα διάφορα συνεργεία εξωτερικών τεχνικών, που καλούνται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενός οργανισμού όπως είναι ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο».

Το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ απαιτεί την άμεση στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, μέσω μόνιμου προσωπικού, και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.