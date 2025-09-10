Στους ρυθμούς της απεργιακής προετοιμασίας τα συνδικάτα

Με πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη εργαζόμενοι και συνδικάτα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις διεκδικώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας και της απογείωσης της ευελιξίας. Δύο μέρες μετά το συλλαλητήριο στο οποίο κάλεσαν το ΠΑΜΕ και συνδικάτα της Αττικής στο Σύνταγμα, και ενώ οι συγκεντρώσεις συνεχίζονται σε μια σειρά πόλεις, στην ημερήσια διάταξη της δράσης μπαίνει η προετοιμασία της απεργιακής απάντησης στο εκτρωματικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και στην προκλητική προπαγάνδα που το παρουσιάζει ως μέτρο που ...ζητούν οι εργαζόμενοι για την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Από το βήμα της κινητοποίησης στο Σύνταγμα τα συνδικάτα είχαν καταγγείλει την κωλυσιεργία της διοίκησης της ΓΣΕΕ να ορίσει συνεδρίαση για να αποφασιστεί απεργία. Αυτό τελικά έγινε χθες το πρωί, με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ να αποφασίζει την προκήρυξη πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 1η Οκτώβρη.

Με το βλέμμα στραμμένο στην απεργία, τα συνδικάτα σχεδιάζουν τις πρωτοβουλίες τους με στόχο να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για το νομοσχέδιο που θέλει να τους δέσει «χειροπόδαρα» στις αξιώσεις της εργοδοσίας, να γίνει δική τους υπόθεση η επιτυχία της απεργίας, να δυναμώσει ο αγώνας για μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς.

Σήμερα η σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά

«Δεν θα ανεχτούμε για κανονικότητα τον εργασιακό μεσαίωνα», διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και καλεί σε πλατιά σύσκεψη σωματείων εργαζομένων, συλλόγων αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων, μαζικών φορέων, σήμερα στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεών του.

«Οργανώνουμε την πάλη μας μέσα από τα σωματεία μας σε κάθε χώρο δουλειάς, από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα, τις προβλήτες του λιμανιού και τα καράβια μέχρι τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις ναυτιλιακές εταιρείες. Σ' αυτήν τη μάχη μπροστά πρέπει να μπουν τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων», υπογραμμίζει. Στην κατεύθυνση αυτή, η σημερινή σύσκεψη θα δώσει ώθηση στις συνεδριάσεις, συνελεύσεις και μαζικές διαδικασίες με στόχο το απεργιακό κάλεσμα να φτάσει σε κάθε εργασιακό χώρο.

«Οργανώνουμε από τώρα την απεργιακή μας απάντηση στο νομοσχέδιο - έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση με τις ευλογίες του ΣΕΒ και μονοπωλιακών ομίλων, αλλά και για το σύνολο των αιτημάτων και των διεκδικήσεών μας, για να καταφέρουμε να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε», υπογραμμίζει.

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας διοργανώνει σύσκεψη σωματείων και εργαζομένων τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ. στο κτίριό του στο Αλιβέρι.

Συνέλευση στον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη στις 10 π.μ. προχωρά ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, καλώντας τους εργαζόμενους σε θέση μάχης ενάντια στο νομοσχέδιο. Ηδη στη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχαν επιχειρησιακά σωματεία και εργαζόμενοι από μεγάλους χώρους δουλειάς, ο Σύλλογος διαμόρφωσε πρόγραμμα εξορμήσεων, συζητήσεων και συσκέψεων σε χώρους δουλειάς, ώστε να φτάσει πλατιά το κάλεσμα οργάνωσης και συμμετοχής στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες και στην απεργιακή κινητοποίηση. Πρώτο σταθμό στην πορεία αυτή αποτέλεσε η συγκέντρωση της Δευτέρας στο Σύνταγμα, όπου ο Σύλλογος έδωσε το «παρών». «Το 13ωρο δεν είναι ελευθερία, είναι εργαλείο για την εργοδοσία», ήταν το μήνυμα που έστειλαν δεκάδες εργαζόμενοι που διαδήλωσαν πίσω από το πανό του Συλλόγου.

Στην κατεύθυνση της προετοιμασίας της απεργιακής κλιμάκωσης θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και συσκέψεις σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα και αποθήκες, ενώ τις επόμενες μέρες ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει επίσης περιοδεία στην έκθεση βιβλίου στο Πεδίον του Αρεως.

Τέλος, η Ενωση Λογιστών Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμενους σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.