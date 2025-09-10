ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στον Μεσαίωνα!

Συνεχίστηκαν και χθες οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων σε μια σειρά πόλεις της χώρας ενάντια στο νομοσχέδιο του 13ωρου και της γιγάντωσης της ευελιξίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και την προχθεσινή συγκέντρωση στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρώτη αγωνιστική απάντηση στο τερατούργημα της κυβέρνησης έδωσαν οι εργαζόμενοι στην Εύβοια, που με τα σωματεία τους έδωσαν δυναμικά το «παρών» στην κινητοποίηση που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας χθες στη Χαλκίδα.

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντεβού για τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη, καθώς και για τις συλλογικές διαδικασίες και δράσεις στους χώρους δουλειάς για την οργάνωση της πάλης ενάντια στη νέα επίθεση στον εργάσιμο χρόνο και στη ζωή του, που επιδιώκουν κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι.

Δυναμική παρουσία στην κινητοποίηση είχαν εργαζόμενοι από χώρους δουλειάς όπου το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν αγωνιστικές διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας - ασφάλειας και άλλα δικαιώματα. Π.χ. από τις επιχειρήσεις «λευκού κρέατος» (πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και ιχθυοκαλλιέργειες), όπου ήδη η εντατικοποίηση της εργασίας και η εκμετάλλευση χτυπάνε «κόκκινο». Από ιδιωτικούς υπαλλήλους, από τον Επισιτισμό, από εργοστάσια της περιοχής όπου το νομοσχέδιο - έκτρωμα έρχεται να ξεχειλώσει παραπέρα τα ωράρια - λάστιχο και τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς.

Την ανάγκη να σημάνει ξεσηκωμός σε κάθε χώρο δουλειάς, και η απεργία την 1η Οκτώβρη να αποτελέσει μια μαζική και δυναμική απάντηση στη χυδαία προπαγάνδα της κυβέρνησης και στις επιδιώξεις της εργοδοσίας, τόνισε μιλώντας στην κινητοποίηση οπρόεδρος τουενώ πρόσθεσε πως οι εργαζόμενοι στην περιοχή στέλνουν ήδη το μήνυμα ότι «δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στον Μεσαίωνα». Παράλληλα τόνισε την ανάγκητόσο για την οργάνωση της πάλης ώστε να μην περάσει το νέο τερατούργημα όσο και για να βγουν μπροστά οι διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία στο κέντρο της Χαλκίδας, με παλμό και συνθήματα όπως «Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί».

Σε άλλες περιοχές

Στην Αρτα οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κιλκίς, με αποφασιστικότητα να ακυρώσουν στην πράξη τα αντιλαϊκά σχέδια. Εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρός του, Αλέξης Κατσαρός, υπογραμμίζοντας ότι «ο εργάσιμος χρόνος είναι η καρδιά της εκμετάλλευσης: Οσο μεγαλώνουν η εργάσιμη μέρα και η ένταση της δουλειάς, τόσο μεγαλώνει ο κόπος που μας κλέβουν τα μονοπώλια». Τόνισε δε πως «το 13ωρο δεν φέρνει θέσεις εργασίας, φέρνει απολύσεις. Δεν φέρνει καλύτερους μισθούς για τους πολλούς, αλλά περισσότερα κέρδη για τους λίγους. Δεν φέρνει "ελευθερία επιλογής", αλλά μεγαλύτερη υποταγή στον εκβιασμό του εργοδότη».

Στη συνέχεια στάθηκε στη δύναμη της οργάνωσης, φέρνοντας ως παράδειγμα τηστην πόλη:Η νίκη αυτή, σημείωσε, αποδεικνύει τις δυνατότητες που έχουν οι εργάτες όταν ενωθούν, όταν πετάξουν την προβιά του «μοναχικού» εργαζόμενου και βάλουν στο στόχαστρο την εργοδοσία και τα τσιράκια της.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Αρτας, εκτιμώντας την ανάγκη να ανοίξει πιο πλατιά η συζήτηση που αναδεικνύει ότι ο εργασιακός μεσαίωνας και η πολεμική προσαρμογή της οικονομίας είναι οι δύο όψεις της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής (της βαθύτερης εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς), ανακοίνωσε αντιπολεμικό δεκαήμερο μαζί με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος με τίτλο «Παίρνουμε Θέση». Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 30 Σεπτέμβρη στην Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης», με εγκαίνια το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. Η πρωτοβουλία - με έργα Ελλήνων δημιουργών, προβολές έργων Παλαιστινίων και έκθεση φωτογραφίας Παλαιστίνιου φωτογράφου - έχει το βλέμμα στραμμένο στη νεολαία, όπως τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου.

Στην Κέρκυρα η κινητοποίηση είχε κεντρικό σύνθημα «Οχι στην 13ωρη σκλαβιά». Χαιρέτισαν συνδικαλιστές από συνταξιουχικά σωματεία, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιάννης Λάσθιωτάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου. Επεσήμανε ότι η «ελαστικοποίηση» του εργάσιμου χρόνου ισοδυναμεί με άγρια εντατικοποίηση (κάτι που οι εργαζόμενοι του νησιού το ζουν κάθε τουριστική σεζόν), με βαρύ τίμημα τα πολλά εργατικά «ατυχήματα». Κάλεσε σε κλιμάκωση και οργάνωση της πάλης, ώστε τα σωματεία να προετοιμάσουν πανεργατική απεργία όταν το νομοσχέδιο πάει στην Ολομέλεια της Βουλής. Το Εργατικό Κέντρο προγραμματίζει επίσης, σήμερα, συγκέντρωση στη Λευκίμμη, στις 7 μ.μ. στο Γυμνάσιο.

Στητοπραγματοποίησε δυναμική συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Μηνά. Ο πρόεδρός του,υπενθύμισε ότι οι συνέπειες της 13ωρης δουλειάς ήδη πληρώνονται από τους εργαζόμενους, φέρνοντας το παράδειγμα των οικοδόμων στο έργο σύνδεσης της Ιόνιας με τη Λευκάδα, όπου πρόσφατα ένας οικοδόμος έχασε τη ζωή του μέσα σε άθλιες συνθήκες και εξοντωτικά ωράρια.

Στη Ζάκυνθο, στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου ανταποκρίθηκαν εργαζόμενοι από μια σειρά κλάδους. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Θοδωρής Σαρακίνης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ο οποίος αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο. Επίσης ο Φώτης Προβής, πρόεδρος της ΕΛΜΕΖ, καλώντας και σε συνέχεια του αγώνα ενάντια στο νέο πειθαρχικό στο Δημόσιο.

Στην Κόρινθο, μαχητική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Τράπεζα. Σε κλιμάκωση της πάλης κάλεσαν μέσα από τους χαιρετισμούς τους η Βιβή Τζέκου, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κορινθίας, η Μάγδα Αποστολοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Ολυμπίας Οδού, και ο Παναγιώτης Δικαίος, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Γάλακτος -Τροφίμων - Ποτών Αργολίδας - Κορινθίας.

Μαχητική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Αίγιο, στην κεντρική πλατεία, ενώ στο Αργος έγιναν συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Πέτρου και ακολούθως πλατιά εξόρμηση στην πόλη, μετά από κάλεσμα των κλαδικών Συνδικάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας και Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αργολίδας - Κορινθίας.