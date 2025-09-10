ΑΥΡΙΟ Η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Δύο χρόνια μετά τον «Daniel» παλεύουν για την επιβίωση, κόντρα στην εγκατάλειψη

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανθεσσαλική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά Καρδίτσας, απευθύνουν προς τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Η απόφαση για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε παρθεί τον προηγούμενο μήνα, σε σύσκεψη των ΔΣ των Ομοσπονδιών της περιοχής.

Τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παραγωγή και στην επιβίωσή τους εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ, και η συμπλήρωση δύο χρόνων από τις καταστροφικές ζημιές της κακοκαιρίας «Daniel», που ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της σύσκεψης των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, με στόχο να συναποφασίσουν την αγωνιστική συνέχεια της δράσης τους.

Τα παραπάνω ανέδειξε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ), καλώντας να μη λείψει κανένας αγρότης του νομού από την αυριανή σύσκεψη. Μιλώντας στη συνέντευξη, ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, στάθηκε στην ανάγκη κοινού αγώνα όλων των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής, σε συντονισμό με τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν στους τόπους τους.

Τόνισε ότι «δύο χρόνια μετά τον "Daniel" δεν έχουν δοθεί ακόμα όλες οι αποζημιώσεις για την παραγωγή μας και για τα μηχανήματα που χάσαμε, άνθρωποι ζουν σε κοντέινερ και στο ενοίκιο γιατί έχασαν τα σπίτια τους, τα ποτάμια είναι ακόμα ακαθάριστα, τα μεγάλα έργα για τα οποία όλο υπόσχονται κυβέρνηση και Περιφέρεια ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, ενώ εμείς ζούμε με τον φόβο μιας νέας πλημμύρας κάθε φορά που βρέχει».

Μίλησε για τους κτηνοτρόφους που «με την ευλογιά των προβάτων καταστρέφονται τα κοπάδια τους, γεγονός που έχει ως συνέπεια να μην πωλούνται και καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφές, όπως το τριφύλλι και το καλαμπόκι. Οι εξευτελιστικές τιμές στο βαμβάκι και στο σιτάρι μάς οδηγούν σε απόγνωση, πολλοί ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τα χωριά και τις καλλιέργειές τους».

«Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης συνεχώς μένουν ανεκπλήρωτες. Ακούσαμε και στη ΔΕΘ για πολλά εκατομμύρια, αλλά εμείς δεν τα είδαμε ποτέ, ενώ ο πρωθυπουργός δεν ανέφερε το παραμικρό για εμάς τους αγρότες», πρόσθεσε ο Κ. Τζέλλας.

Εκλεισε με αναφορά στο σκάνδαλο κυβέρνησης και ΕΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτοί που φάγανε τα χρήματα, και αυτοί που τους το επέτρεψαν, αυτοί θα πληρώσουν, όχι οι πραγματικοί βιοπαλαιστές αγρότες, που προσπαθούν να τους φορτώσουν τα σπασμένα. Εμείς με τις κινητοποιήσεις μας αυτό το έχουμε κάνει ξεκάθαρο».

Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού στην Πηνεία

Στο μεταξύ, μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί στους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους της περιοχής της Πηνείας Ηλείας από την εμφάνιση κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε κοπάδια αιγοπροβάτων. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Προδρόμου, σε δύο ποιμνιοστάσια, ενώ αναμένονταν τα αποτελέσματα και από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν κτηνοτρόφοι της περιοχής, η ασθένεια αυτή - που καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων, με αποτέλεσμα να είναι εύκολο να πεθάνουν από άλλες παθήσεις - θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί, αν δεν υπήρχαν ελλείψεις στο εμβόλιο.

Υπογραμμίζουν επίσης την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή τους για την αντιμετώπιση της ασθένειας, με την αγορά των αναγκαίων εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών, όπως επίσης για την προμήθεια των απαραίτητων αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων, έξοδα που επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους.

Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα επιπλέον έξοδα για το τάισμα των κοπαδιών με ζωοτροφές, αφού για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου ήδη αρκετοί αποφεύγουν την υπαίθρια βοσκή. Οπως υπογραμμίζεται, μάλιστα, ιδιαίτερα στην Πηνεία οι κτηνοτρόφοι στηρίζονται στην υπαίθρια βοσκή, κάτι που μαζί με την πιθανή αύξηση των κρουσμάτων μπορεί να επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην περιοχή συνολικά.

Οπως εξήγησε ο Δημήτρης Χρέπας, γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας, «απαιτείται να γίνουν οπωσδήποτε ψεκασμοί, με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Να υπάρξουν συνολικά μέτρα για την αγορά εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών, όπως επίσης 100% αποζημιώσεις για τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις».

Τους φόβους των κτηνοτρόφων εντείνει η κατάσταση με την ευλογιά των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα και με τα πιθανά άλλα παρόμοια κρούσματα της νόσου στη νότια Αιτωλοακαρνανία, στοιχεία που καθημερινά επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.