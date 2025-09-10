Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη 2025
ΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Δεν θα αφήσουμε τη ζωή μας να γίνει ατελείωτη βάρδια εργασίας

Πλατιά ενημέρωση για το νέο αντεργατικό τερατούργημα

Εκδηλώσεις και περιοδείες προγραμματίζει η ΚΟ Ανατολικής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, για να ανοίξει τη συζήτηση για το νέο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης για 13 ώρες εργασίας. Προχωρά σε πλατιά ενημέρωση με σύνθημα «Δεν θα αφήσουμε τη ζωή μας να γίνει ατελείωτη βάρδια εργασίας για να βγάζουν αμύθητα πλούτη οι εκμεταλλευτές! Δεν θα αφήσουμε να κανονικοποιηθεί η εξόντωσή μας! Είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές!».

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζει δύο εκδηλώσεις την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη:

- Στη Ραιδεστό (11.30 π.μ., καφέ «Ανέμη»), με ομιλητή τον Αγγελο Γεράκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης.

- Στην Καλαμαριά (11.30 π.μ., καφέ «Ρεμέτζο»), με ομιλητή τον Γιώργο Μπρανίκα, πρόεδρο του ΣΕΤΕΠΕ.

Μπροστά στις εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσει εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, ως εξής: Σήμερα Τετάρτη σε Multyfoam, ARI Foods και Stohos. Και, αύριο Πέμπτη σε ΚΔΑΥ, COLORA και Σουρωτή.

    

