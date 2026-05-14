ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ολα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για νέες επιθέσεις στο Ιράν από τις ΗΠΑ

Με διακύβευμα την κατάσταση των Στενών του Ορμούζ, που το κλείσιμό τους προκαλεί αυξήσεις τιμών στα καύσιμα, και τον συνεχιζόμενο αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια, συνεχίζεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, με στόχο και άλλους ανταγωνιστές τους.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, λίγο πριν την άφιξή του χτες στην Κίνα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα μονοπωλήσει τις επαφές που θα έχει με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, επειδή τάχα «έχει υπό έλεγχο» το Ιράν. Εκανε δε και την ακόλουθη προκλητική δήλωση σε σχέση με τον αμερικανικό λαό, που πληρώνει κι αυτός με τη σειρά του το «μάρμαρο» για τον πόλεμο κατά του Ιράν: «Οι οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών δεν είναι παράγοντας που καθορίζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με το Ιράν», προβάλλοντας ως «ύψιστη προτεραιότητα» αυτό που χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα και για το νέο μακελειό: «Το μόνο πράγμα που έχει σημασία όταν μιλώ για το Ιράν είναι να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν σκέφτομαι για την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι μόνο ένα πράγμα: Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό. Αυτό είναι το μόνο που μου δίνει κίνητρο».

Το ίδιο διάστημα ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Πολιτικές Υποθέσεις, Καζέμ Γαριμπαμπάντι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ αρνούνται μια συμφωνία με το Ιράν επειδή το τελευταίο αντιστέκεται στις πιέσεις για υποχώρηση στις μαξιμαλιστικές αμερικανικές απαιτήσεις. «Η αληθινή ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί με μια γλώσσα ταπείνωσης, απειλών και καταναγκαστικής διευθέτησης διαφορών», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος με αφορμή την απόρριψη της τελευταίας ιρανικής πρότασης από τον Αμερικανό ηγέτη την περασμένη Κυριακή, με τη δικαιολογία ότι είναι «εντελώς απαράδεκτη». Και πρόσθεσε: «Οταν το μέρος που άμεσα έπαιξε ρόλο στον πόλεμο κάνει πολιορκία, επιβάλλει κυρώσεις και εκτοξεύει απειλές μέσω βάναυσης βίας, τότε απορρίπτει την απάντηση του Ιράν μόνο και μόνο γιατί δεν πρόκειται για επιστολή παράδοσης. Τότε ξεκαθαρίζει πως το κύριο ζήτημα δεν είναι η ειρήνη αλλά η επιβολή πολιτικής βούλησης μέσα από ένα μονοπάτι απειλών και πίεσης».

Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε στις «σαφείς αρχές» της Τεχεράνης για «οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία», επαναλαμβάνοντας ότι αυτές είναι «η μόνιμη παύση του πολέμου και η μη επανάληψή του, η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές, η άρση της πολιορκίας και των παράνομων κυρώσεων και ο σεβασμός στα δικαιώματα του Ιράν».

Νωρίτερα το «NBC News» μετέδωσε ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη μετονομασία της επιχείρησης - επίθεσης κατά του Ιράν από «Επιχείρηση Επική Οργή» σε «Επιχείρηση Βαριοπούλα», αν ο Τραμπ αποφασίσει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς «πλήρους κλίμακας» κατά του Ιράν. Το αμερικανικό δίκτυο επεσήμανε πως οι ΗΠΑ έχουν πλέον «περισσότερη δύναμη πυρός απ' ό,τι είχαν έως τις 27 Φλεβάρη» στην περιοχή, και πως μια αλλαγή στην ονομασία της επιχείρησης αφορά κυρίως τους «ελιγμούς» διαχείρισης του πολέμου, με βάση τον νόμο του 1973, που αφορά την έγκριση του Κογκρέσου σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που διατάζει ο Πρόεδρος της χώρας για πάνω από 60 μέρες.

Η 60ήμερη περίοδος στην περίπτωση του Ιράν έληξε την Πρωτομαγιά, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι στην ουσία το ρολόι «πάγωσε» στις 8 Απρίλη, όταν ξεκίνησε η «εκεχειρία».

Χθες πάντως η Γερουσία των ΗΠΑ με οριακή διαφορά, 49 ψήφους υπέρ και 50 κατά, απέρριψε ψήφισμα που ζητούσε την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν.

Το Ισραήλ θέλει επιχείρηση για την αρπαγή του ιρανικού ουρανίου

Παράλληλα το «Axios» μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου (που αργότερα χτες το βράδυ πραγματοποίησε άλλη μια έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ) επιδιώκει να πείσει τον Τραμπ να διατάξει την πραγματοποίηση επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων για την αρπαγή του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο ρεπόρτερ του «Axios» Μπαράκ Ραβίντ, που διετέλεσε αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ διστάζει να δώσει μια τέτοια εντολή, λόγω των μεγάλων κινδύνων μιας τέτοιας επιχείρησης. Οι πληροφορίες συνάδουν με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Νετανιάχου την Κυριακή στην εκπομπή «60 Minutes CBS», ότι δηλαδή ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει μια τέτοια επιχείρηση.

Στο μεταξύ, χτες το βράδυ ο Νετανιάχου αποκάλυψε πως στη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράν επισκέφτηκε μυστικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρό τους, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ. Η επίσκεψη αυτή, ανέφερε, ήταν ένα «ιστορικό συμβάν» στις σχέσεις Ισραήλ - ΗΑΕ, 6 χρόνια αφότου σύναψαν επίσημα διπλωματικές σχέσεις, στο πλαίσιο «Συμφωνίας του Αβραάμ» τον Σεπτέμβρη του 2020.

Επικοινωνία των ΥΠΕΞ Ιράν - Αζερμπαϊτζάν

Επικοινωνία με τον ομόλογό του από το Αζερμπαϊτζάν (στενό σύμμαχο του Ισραήλ) είχε χτες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τον Αζέρο ομόλογό του, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν.

Παρότι σύμμαχος του Ισραήλ, το Αζερμπαϊτζάν ήταν από τις πρώτες χώρες που πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν, δηλώνοντας πρόθυμο για την υποστήριξη διπλωματικών ειρηνευτικών πρωτοβουλιών.

Στο μεταξύ, χτες έγινε γνωστό για πρώτη φορά ότι στις επιθέσεις του Μάρτη κατά του Ιράν συμμετείχε (εκτός από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τα ΗΑΕ) και η Σαουδική Αραβία, πολεμικά αεροπλάνα της οποίας φέρεται ότι προέβησαν σε «αντίποινα» για ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός της.

Συνάντηση των υπουργών Αμυνας ΗΠΑ - Ν. Κορέας

Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Νοτιοκορεάτη υπουργό Αμυνας Αν Γκιου Μπακ και στον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει τις αμερικανικές προσπάθειες για «ασφαλή ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ (μια βδομάδα μετά την επίθεση σε ιρανικό τάνκερ), ενώ πρόσθεσε πως η Σεούλ θα συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια εξετάζοντας «τρόπους σταδιακής συνεισφοράς», όπως αποστολή προσωπικού, στρατιωτικών μέσων και ανταλλαγή πληροφοριών.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με «παράνομες» αποστολές πετρελαίου των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

ΙΕΑ: Μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου

Τη μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν ανακοίνωσε χτες εκπρόσωπος της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, ΙΕΑ. Προέβλεψε ότι εντός του 2026 αυτή θα μειωθεί ημερησίως κατά περίπου 3,9 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, και ότι από τις αρχές Μάρτη μέχρι σήμερα έχουν ήδη χαθεί από την παραγωγή πάνω από 1 δισ. βαρέλια.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναλυτές της ΙΕΑ προβλέπουν «σταδιακή» επαναφορά της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ από το τρίτο τρίμηνο του 2026 και έπειτα.

Μερικές ώρες μετά απ' αυτές τις εκτιμήσεις, η ινδική αεροπορική εταιρία «Air India» ανακοίνωσε ότι περιορίζει δραστικά ή ότι κατά περίπτωση σταματά προσωρινά - από τον Ιούνη έως το τέλος Αυγούστου - τις πτήσεις εξωτερικού λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα.