ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

«Πρόθυμοι» και ΕΕ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις για τα συμφέροντά τους

Εξετάζονται επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες» και πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ

Σε επιφυλακή για να στείλουν πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και άλλο εξοπλισμό στα«όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες» βρίσκονται ταμαζί με άλλους «εταίρους», σε μια προσπάθεια να προωθήσουν τον δικό τους σχεδιασμό, ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ, και να αναβαθμίσουν τη γεωπολιτική τους θέση, «πιάνοντας πόστα» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό προκύπτει και από τις προχθεσινές συναντήσεις των υπουργών Αμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, και στη συνέχεια στην τηλεδιάσκεψη των «προθύμων» στο Λονδίνο υπό την ηγεσία Γαλλίας και Βρετανίας.

Είτε με ενδεχόμενη επέκταση της επιχείρησης της ΕΕ «Ασπίδες», είτε μέσω «εντολής» του ΟΗΕ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στα Στενά συγκεντρώνεται περισσότερο «μπαρούτι» και διασταυρώνονται ολοένα και περισσότερα ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Ο πόλεμος για την Ενέργεια και το Εμπόριο μεταφέρεται στο θαλάσσιο πεδίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Είναι ενδεικτική η απόφαση των υπουργών Αμυνας της ΕΕ για ενίσχυση του δορυφορικού κέντρου της ΕΕ, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την παρακολούθηση μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός, να εντοπίζει τον «σκιώδη» στόλο της Ρωσίας και να βοηθά στην αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων. «Προχωρούμε το έργο μας σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας της ΕΕ προς την Ουκρανία όταν υπάρξει εκεχειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας.

Ενισχύεται η επιχείρηση «Ασπίδες» και ίσως επεκταθεί στα Στενά

Κράτη - μέλη της ΕΕ «θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση "Ασπίδες". Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε», δήλωσε η Κάλας μετά τη σύνοδο των υπουργών Αμυνας της ΕΕ, χωρίς να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Η ιμπεριαλιστική αποστολή «Ασπίδες» συνοδεύει εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, επιχειρώντας κατά των Χούθι της Υεμένης.

«Οι ναυτικές επιχειρήσεις της ΕΕ στην περιοχή μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αποκατάσταση των ενεργειακών και εμπορικών ροών. Η επιχείρηση "Ασπίδες" ήδη συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, όμως οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν και στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό απαιτεί μόνο αλλαγή της εντολής της», συνέχισε η Κάλας, ξεκαθαρίζοντας: «Και αν χρειαστεί να τροποποιηθεί η εντολή ώστε να καλύπτει και δραστηριότητες εκκαθάρισης ναρκών, τότε μπορούμε να το κάνουμε».

Σύμφωνα με την ίδια, «η επιχείρηση "Ασπίδες" θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον Συνασπισμό των Προθύμων για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Χθες ο Ιταλός υπουργός Αμυνας ανακοίνωσε ότι η Ιταλία θα αναπτύξει δύο ναρκαλιευτικά πλοία πιο κοντά στον Περσικό Κόλπο, «αποκλειστικά προληπτικά, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά και την αναδιάταξη των δυνάμεων» στα Στενά του Ορμούζ.

Τα δύο αυτά πλοία θα αναπτυχθούν «αρχικά στην Ανατολική Μεσόγειο και στη συνέχεια στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο των αποστολών "Mediterraneo Sicuro" ("Ασφαλής Μεσόγειος") και "Aspides" που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», είπε ο Γκίντο Κροσέτο μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Ο Κροσέτο τόνισε ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε στρατιωτική ανάπτυξη δεν θα είναι η «προσωρινή» εκεχειρία που είναι σε ισχύ μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ «αλλά μια πραγματική, αξιόπιστη και σταθερή εκεχειρία, ή - ακόμα καλύτερα - μια οριστική ειρήνη». Μια ενδεχόμενη αποστολή στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με έγκριση των βουλευτών, πρόσθεσε.

Και η Αυστραλία εντάσσεται στους «πρόθυμους» για το Ορμούζ

Η Βρετανία επανέλαβε προχθές ότι θα συνεισφέρει αυτόνομο εξοπλισμό ναρκαλιείας, μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και το πολεμικό πλοίο «HMS Dragon» σε μια «πολυεθνική αμυντική αποστολή» για τη ναυσιπλοΐα και την εξασφάλιση των βρετανικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ.

«Μαζί με τους συμμάχους μας, αυτή η πολυεθνική αποστολή θα είναι αμυντική, ανεξάρτητη και αξιόπιστη», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι στην προχθεσινή διαδικτυακή σύνοδο με περισσότερους από 40 ομολόγους του από άλλες χώρες που συμμετέχουν στον «Συνασπισμό των Προθύμων».

Η βρετανική συνεισφορά θα υποστηριχθεί από νέα χρηματοδότηση 115 εκατ. λιρών (155,53 εκατ. δολαρίων) για drones εντοπισμού ναρκών και συστήματα αντιμετώπισης drones.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει αυτόνομα συστήματα για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών στη θάλασσα, ταχύπλοα μη επανδρωμένα σκάφη, μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για εναέρια περιπολία και το αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας «HMS Dragon», που ήδη κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή.

Η Βρετανία ήδη διαθέτει πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό στην περιοχή, στο πλαίσιο υφιστάμενων «αμυντικών» επιχειρήσεων, μεταξύ τους ομάδες αντιμετώπισης drones και μοίρα μαχητικών αεροσκαφών.

Και ο υπουργός Αμυνας της Αυστραλίας, Ρ. Μάρλς, δήλωσε χθες την ετοιμότητα της χώρας του (που είναι βασική «σύμμαχος» των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό) να πάρει μέρος σε «μια ανεξάρτητη και αυστηρώς αμυντική πολυεθνή στρατιωτική αποστολή, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας», στα Στενά του Ορμούζ.

Η Καμπέρα θα θέσει στη διάθεση της αποστολής αυτής ένα αεροσκάφος επιτήρησης Wedgetail E-7A, το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή για την προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν ανακοίνωσε προσεχή «πρωτοβουλία στον ΟΗΕ» προκειμένου να προταθεί ένα «πλαίσιο» γι' αυτήν τη μελλοντική αποστολή, η οποία έχει στόχο να ξεκινήσει όταν το Ιράν και οι ΗΠΑ αποδεχτούν να άρουν τους αποκλεισμούς τους αντιστοίχως και σε συντονισμό με αυτές τις δύο χώρες.