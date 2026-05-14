ΣΕΡΒΙΑ

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με το ΝΑΤΟ για 10 μέρες!

Με (υποτιθέμενο) στόχο την υπεράσπιση της σταθερότητας και σενάρια ακόμα και για τον «έλεγχο πλήθους»

που διεξάγει ημε τη- τη χώρα που ο αμερικανοΝΑΤΟικός ιμπεριαλισμός τέτοια εποχή πριν 27 χρόνια βύθιζε στον όλεθρο και την καταστροφή...!

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση του Μπόροβατς, στη Σερβία, ενώ σε αυτή συμμετέχουν εκτός από σερβικές, δυνάμεις ακόμα από Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία. Επίσης, τα γυμνάσια παρακολουθούν στρατιωτικά στελέχη από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Βρετανία αλλά και ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της άσκησης, συνταγματάρχης Μπρανισλαβ Στεβάνοβιτς, υποστήριξε ότι «η άσκηση ΝΑΤΟ - Σερβίας αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να εκπαιδευτούμε, ώμο με ώμο με συναδέλφους από χώρες του ΝΑΤΟ, να εκτελέσουμε καθήκοντα που σχετίζονται με επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο». Δήλωσε δε πεπεισμένος ότι η άσκηση θα συμβάλει στην ενίσχυση «του αμοιβαίου σεβασμού και της εμπιστοσύνης μεταξύ των δυνάμεών μας, και συνεπώς στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια όλων των πολιτών μας».

Σύμφωνα με αναλυτική επίσημη ανακοίνωση του ΝΑΤΟικού στρατηγείου στη Νάπολη, οι ασκήσεις θα προσομοιάζουν μάχη σε αστικό περιβάλλον, προστασία της βάσης και τακτικές άμυνας, τον έλεγχο του πλήθους και τη στελέχωση και τη λειτουργία σημείων ελέγχου, με σενάριο ...«πλασματικό» που «δεν έχει καμία σχέση με πραγματικούς τόπους ή γεγονότα». Το αρχηγείο διευκρινίζει δε ότι ο σχεδιασμός της άσκησης είναι «ένα σημαντικό μέρος της κοινής προσπάθειας» για τον γενικότερο συντονισμό Σερβίας - ΝΑΤΟ.

Ο δε επικεφαλής σχεδιαστής της άσκησης NSE26 για το συμμαχικό στρατηγείο της Νάπολης, Ιαν Κιούλεϊ, υπενθύμισε ότι αν και πρόκειται επίσημα για την πρώτη στρατιωτική άσκηση ΝΑΤΟ - Σερβίας, οι δύο πλευρές «έχουν ασκηθεί μαζί στο παρελθόν σε μια άσκηση με επίκεντρο την πολιτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 2018».

Οπως επίσης επισημαίνει η ανακοίνωση του στρατηγείου, «η Σερβία έχει μια μακροχρόνια εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας ενταχθεί στη Σύμπραξη για την Ειρήνη του ΝΑΤΟ το 2006», ενώ «η NSE26 χρησιμεύει ως απόδειξη της δέσμευσης του ΝΑΤΟ να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις του με τη Σερβία»...

Η προετοιμασία και η υλοποίηση των ασκήσεων της συγκεκριμένης λυκοσυμμαχίας με τη Σερβία επιβεβαιώνουν με πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το αλισβερίσι που φουντώνει ανάμεσα στον ευρωατλαντικό άξονα και τη σερβική αστική τάξη, χωρίς αυτή να έχει διαρρήξει έως τώρα τους διαχρονικά στενούς της δεσμούς με τη Ρωσία.