ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Η ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ είναι πλέον το «στρατηγικό κέντρο βάρους»

Η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία «δεν αποτελεί μια μεμονωμένη σύγκρουση», αλλά μάλλον «μια άμεση πρόκληση για ολόκληρη την ευρωατλαντική τάξη ασφαλείας». Με αυτή την επισήμανση συνεδρίασε χτες η σύνοδος κορυφής των Εννέα του Βουκουρεστίου (B9), με τη συμμετοχή ηγετών από την Ανατολική Ευρώπη, τις χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Το σχήμα αυτό καθιερώθηκε το 2015 και συμμετέχουν ηγέτες της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια «δυναμική διεθνή κατάσταση», επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι γύρω χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, αλλά και της Μολδαβίας, τόνισε ο Ρουμάνος Πρόεδρος, Ν. Νταν, που ήταν οικοδεσπότης μαζί με τον Πολωνό ομόλογό του, Κ. Ναβρότσκι, παρουσία και του γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε. Επίσης συμμετείχε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι.

Ειδικά για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ο Νταν είπε πως η υποστήριξη του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι αποτελεσματική, «επειδή η ασφάλειά μας εξαρτάται από την ασφάλειά τους».

Αλλά και ο Ναβρότσκι σημείωσε πως ο πόλεμος με τη Ρωσία «δεν αποτελεί μεμονωμένη σύγκρουση» και πως η Ανατολική Ευρώπη «δεν είναι πλέον περιφέρεια του ΝΑΤΟ, είναι το στρατηγικό κέντρο βάρους του ΝΑΤΟ».

Υπάρχει «επείγουσα ανάγκη ενοποίησης της αεράμυνας του ΝΑΤΟ κατά πυραύλων και drones», υπογραμμίζουν οι ηγέτες 14 κρατών της Ανατολής Ευρώπης, της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας στην κοινή τους δήλωση, αναφερόμενοι στις «επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία».

Επίσης καταδικάζουν τις «ενέργειες της Ρωσίας εναντίον Συμμάχων και εταίρων», όπως δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές επιθέσεις και αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες.

Ο Ρούτε εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, επαναλαμβάνοντας τη θεωρία του «ΝΑΤΟ 3.0», σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να στραφούν προς τα άλλα συμφέροντά τους χωρίς να εγκαταλείψουν την Ευρώπη.

Και ο Τραμπ βλέπει να «πλησιάζει το τέλος του πολέμου»

Χτες η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση στην Ουκρανία στοχεύοντας ζωτικής σημασίας υποδομές και βασικές υπηρεσίες στις μεγάλες πόλεις, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας και κυβερνητικά κτίρια.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, σ' ένα πρώτο κύμα η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προσπαθώντας να κατακλύσει το σύστημα της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και να χρησιμοποιήσει αργότερα έναν σημαντικό αριθμό πυραύλων συμπεριλαμβανομένων και βαλλιστικών.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν δήλωσε χτες ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της και να αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα τα οποία θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα. Μια μέρα νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να αναπτύξει έως το τέλος του έτους τον νέο διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, που θα μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή και να πλήττει στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Παρ' όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ συμφώνησε με τον Πούτιν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά στο τέλος του, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος πιστεύει πως θα υπάρξει μια διευθέτηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Από την πλευρά του ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, έστειλε το δικό του μήνυμα στην Ουάσιγκτον, λέγοντας πως οι «καλές συνομιλίες» για συνεργασία σε τεχνολογία, Ενέργεια και άλλα σχέδια δεν έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα.

Αντ' αυτού «οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν επί της προεδρίας Μπάιντεν παραμένουν σε ισχύ. Επιπλέον η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναλάβει δικές της πρωτοβουλίες για να τιμωρήσει την οικονομία της Ρωσίας».