Ερωτήματα μετά από νέα εστία νοροϊού

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας της ασθενούς που νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Παρίσι, όπως δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Σοφί Ριστ, για την επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου «Hondius», που βρέθηκε θετική σε χανταϊό κατά τον επαναπατρισμό της από την Τενερίφη. Μεταξύ άλλων, η υπουργός είπε ότι ακόμα δεν είναι σίγουρο αν το στέλεχος του χανταϊού με το οποίο σχετίζεται η εμφάνιση κρουσμάτων στο «Hondius» μπορεί να έχει μεταλλαχθεί, «ακόμα και αν είμαστε μάλλον καθησυχασμένοι έως τώρα ότι ο ιός δεν έχει ακόμη μεταλλαχθεί».

Στο μεταξύ, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υγιεινής στα κρουαζιερόπλοια έρχεται να ενισχύσει η περίπτωση ενός ακόμα πλοίου όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα νοροϊού (ιογενής γαστρεντερίτιδα), με έναν επιβάτη μάλιστα να φέρεται ότι έχασε τη ζωή του έπειτα από έντονα συμπτώματα που εκδήλωσε. Συγκεκριμένα, περίπου 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος τέθηκαν σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο «MS Ambition» της εταιρείας Ambassador Cruise Line, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη που φέρεται να κατέληξε από νοροϊό (ιογενή γαστρεντερίτιδα). Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν το περιστατικό. Πριν κάποιες μέρες, πάνω από 110 κρούσματα νοροϊού εκδηλώθηκαν και στο κρουαζιερόπλοιο «Caribbean Princess», της εταιρείας «Princess Cruises», κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στον Ατλαντικό Ωκεανό.