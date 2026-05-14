ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Παρουσιάστηκε η συνέχεια του αντιλαϊκού έργου

Το επικείμενο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν μέσω έντονων εσωκομματικών τριγμών στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα μετά τη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές, παρουσιάστηκε χτες το μεσημέρι στη Βουλή των Κοινοτήτων. Την ανάγνωση των επόμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών έκανε ο εκπρόσωπος του αναχρονιστικού θεσμού της μοναρχίας Βασιλιάς Κάρολος.

Παρουσίασε 35 νομοσχέδια που προωθεί η κυβέρνηση σε τομείς μεταξύ άλλων όπως η λεγόμενη «εθνικοποίηση» της χαλυβουργίας «British Steel», η αυστηροποίηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, η λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» κ.ά.

Ο μονάρχης αναφέρθηκε επίσης στη βρετανική προεδρία της Ομάδας των 20 (G20) το 2027, τονίζοντας πως θα βάλει σκοπό την προώθηση της «διεθνούς ανάπτυξης και της ενίσχυσης της σταθερότητας», όπως και σε όλα τα προσχήματα για τον διεξαγόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πριν την ομιλία του ο πρωθυπουργός είχε συναντήσει τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους εσωκομματικούς αντιπάλους του Στάρμερ, εν μέσω φημών για την πιθανή παραίτησή του ακόμη και σήμερα Πέμπτη, με σκοπό να θέσει ζήτημα ηγεσίας του κόμματος και της κυβέρνησης...