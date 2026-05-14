ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέες φονικές επιδρομές ενόψει «διαπραγματεύσεων»

Τις δολοφονικές επιθέσεις σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου συνέχισε και χτες το Ισραήλ, ενώ σήμερα και αύριο (14 και 15/5) γίνεται νέος γύρος διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον μεταξύ της ισραηλινής κυβέρνησης και της συμβιβασμένης κυβέρνησης του Λιβάνου.

Χτες, ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν Ι.Χ. αυτοκίνητα εν κινήσει σε παράκτιο οδικό άξονα που συνδέει την πρωτεύουσα Βηρυτό με τον Νότιο Λίβανο σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους. Πρόκειται για επιθέσεις που γίνονται στον ίδιο οδικό άξονα μετά τον βομβαρδισμό του για πρώτη φορά το περασμένο Σάββατο. Οι επιδρομές αυτές συνδυάζονται με τους συνεχείς, συστηματικούς βομβαρδισμούς και άλλων κατοικημένων περιοχών του Νοτίου Λιβάνου, αυξάνοντας την μακρά λίστα των εγκλημάτων πολέμου του ισραηλινού στρατού.

Μέχρι χτες το βράδυ οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 12 ατόμων. Ανάμεσα στα θύματα ήταν μία μητέρα και τα δύο της παιδιά.

Σε αυτό το σκηνικό καθημερινού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους έξι πόλεων του Νοτίου Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους ενόψει νέου κύματος βομβαρδισμών. Στη συνέχεια, το λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη Μπεϊτ Γιαχούν, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, καθώς και την πόλη Αϊτά αλ-Τζαμπάλ.

Εγινε επίσης γνωστό πως ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε και την πόλη Χιάμ στον Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη χρησιμοποιώντας βαριά πολυβόλα. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ισραηλινοί στρατιώτες έβαλλαν επίσης με ριπές πολυβόλων προς την περιοχή της κοιλάδας Ουάντι αλ-Χουτζέιρ και τα περίχωρα της πόλης αλ-Γκαντουρίγια χτες πρωί.

Την καταγγελία των συστηματικών καθημερινών παραβιάσεων της «εκεχειρίας» από το Ισραήλ κατήγγειλε την Τρίτη το βράδυ και ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασερντίν, λέγοντας πως από την έναρξη της «εκεχειρίας» το Ισραήλ σκότωσε πάνω από 380 αμάχους.

Αργότερα χτες το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μάρτη, οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 2.896 Λιβανέζων (πάνω από 200 παιδιά) και τον τραυματισμό 8.824 άλλων.

Επιπλέον χτες το λιβανέζικο National Council for Scientific Research ανακοίνωσε πως από την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχειρίας στις 17 Απρίλη το Ισραήλ κατεδάφισε ή προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε πάνω από 10.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Νούμερο τεράστιο εάν σκεφτεί κανείς πως δεν έχει κλείσει καν μήνας...

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Ενωση μελετά το ενδεχόμενο ενός «μελλοντικού ρόλου» στον Λίβανο μετά τη λήξη της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL, αποφεύγοντας - όπως τονίζεται - περιοχές του Νοτίου Λιβάνου που συνορεύουν με το Ισραήλ και γίνονται συχνά στόχος ισραηλινών επιθέσεων... Αυτό αναφέρουν πληροφορίες του Euractiv.com και συμπληρώνουν ότι η πιθανή στρατιωτική αποστολή της ΕΕ στον Λίβανο μελετάται και σχεδιάζεται ώστε να δώσει έμφαση πιο πολύ στην εκπαίδευση του λιβανέζικου στρατού, με τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ (EEAS) να ετοιμάζεται να στείλει διερευνητική αποστολή αξιωματούχων στη Βηρυτό τις επόμενες μέρες για τον λόγο αυτό.

Ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν χτες στην ένταξη 16 Λιβανέζων και πέντε λιβανέζικων οργανώσεων και εταιρειών στη «μαύρη λίστα» της τρομοκρατίας, θεωρώντας πως έχουν στενές σχέσεις με τη στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ.