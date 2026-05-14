ΤΟΥΡΚΙΑ

«Βουτιά θανάτου» για εργάτη σε μονάδα βιοντίζελ

Τουλάχιστον ένας εργάτης έχασε τη ζωή του στην Τουρκία χτες, όταν εκτινάχθηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο βιοντίζελ στην επαρχία Μερσίνα.

Την έκρηξη ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή ο εργάτης τελικά υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 μ.μ. στη δεξαμενή καυσίμων της μονάδας (επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων και παραγωγής βιοντίζελ), στην περιοχή Καζανλί στην Ακντενίζ.

Εκτός από τον 47χρονο, ένας ακόμα 30χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι αρχές ζήτησαν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το νέο δυστύχημα έγινε ανήμερα της επετείου από την πολύνεκρη τραγωδία στη Σόμα, όπου στις 13/5/2014 301 ανθρακωρύχοι δεν γύρισαν στα σπίτια τους, καθώς σκοτώθηκαν μέσα στις στοές που κατέρρευσαν.

Αναλυτικό ρεπορτάζ του «Sol» (του ΚΚ Τουρκίας) θύμιζε τις εγκληματικές ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, που είχαν μετατρέψει το ορυχείο σε τάφο εκατοντάδων εργατών. «Η αδυναμία αντιστροφής του συστήματος εξαερισμού του ορυχείου, σε συνδυασμό με τις στενές και ανεπαρκείς οδούς διαφυγής, είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες ανθρακωρύχοι να δηλητηριαστούν και να χάσουν τη ζωή τους μέτρα κάτω από το έδαφος... Πολυάριθμες περιπτώσεις αμέλειας καταγράφηκαν στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων ελαττωματικών ή ληγμένων μασκών αερίων, δυσλειτουργικών αισθητήρων μονοξειδίου του άνθρακα και εργαζομένων που αναγκάστηκαν να εργάζονται υπό υπερβολική πίεση παραγωγής. Ωστόσο δεν αποδόθηκε ποτέ δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της πολυετούς νομικής διαδικασίας».