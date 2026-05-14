ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΒΟΛΙΒΙΑ

Διαδηλώσεις με μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών και φοιτητών

2026. The Associated Press. Al

Νέα μεγάλη κινητοποίηση έγινε προχτές στο κέντρο του Μπουένος Αϊρες, μετά από κάλεσμα που απηύθυναν για τέταρτη συνεχόμενη φορά φορείς ακαδημαϊκών αλλά και φοιτητών, με βασικό αίτημα την ουσιαστική χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και γενικά την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με βασικό σύνθημα «Ομοσπονδιακή δράση για την Εκπαίδευση, το δημόσιο πανεπιστήμιο και την εθνική επιστήμη», στην κινητοποίηση ανταποκρίθηκαν συλλογικοί φορείς από διάφορες πανεπιστημιακές σχολές.

Εκτός από την πρωτεύουσα της χώρας, κινητοποιήσεις οργανώθηκαν επίσης σε Κόρδοβα, Σάντα Φε, Ροζάριο και Μεντόσα. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, καθώς η κυβέρνηση Μιλέι πετσοκόβει κατά δεκάδες χιλιάδες δολάρια τους πόρους που προορίζονται για διάφορες σχολές και ειδικότερα για τη λειτουργία πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, τα πανεπιστημιακά συγγράμματα κ.λπ.

Αλλά και στη Βολιβία, όπου τις τελευταίες βδομάδες συνεχίζονται αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αιχμή την ακρίβεια που καλπάζει και εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα, τα σωματεία εκπαιδευτικών πρωτοστατούν σε αποκλεισμούς δρόμων σε διάφορες περιφέρειες.

Κινητοποιήσεις συνεχίζονται μεταξύ άλλων σε Κοτσαμπάμπα, Σούκρε και Σαν Ιγνάσιο ντε Βελάσκο. Μάλιστα σε αρκετές πόλεις δάσκαλοι χρησιμοποίησαν έπιπλα που έφεραν από τις σχολικές αίθουσες για να κλείσουν δρόμους, έχοντας και την υποστήριξη γονιών (όπως έγινε στην Κοτσαμπάμπα), αφού γίνεται αντιληπτό ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών επιδρούν άμεσα στους όρους διδασκαλίας της νέας γενιάς.

Από τη μεριά της η υπουργός Παιδείας, Μπεατρίς Γκαρσία, επιστράτευσε γνώριμες αντιδραστικές τακτικές αστικών κυβερνήσεων για να συκοφαντήσει τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντάς τους για «χαμένες μέρες μαθημάτων» που «δεν ανακτώνται»...

Νέα πρόκληση Τραμπ για Βενεζουέλα

Στο μεταξύ, καθώς εντείνονται πολύπλευρα οι προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να παζαρέψει τις συνεργασίες της με τις αστικές κυβερνήσεις σε όλη τη Λατινική Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα πρόκληση, εμφανίζοντας σε ανάρτησή του τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ και λεζάντα «51η πολιτεία».

Μία μέρα πριν η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωνε ότι η χώρα της «ουδέποτε θα εξέταζε» το να μετατραπεί σε τμήμα των ΗΠΑ, γιατί «αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες μας». Εσπευσε πάντως να προσθέσει ότι «προωθούμε διπλωματική ατζέντα συνεργασίας».