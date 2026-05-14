ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ενα παιδί Παλαιστινίων κάθε βδομάδα δολοφονούν ισραηλινός στρατός και έποικοι

Τουλάχιστον ένα παιδί Παλαιστινίων σκοτώνεται κάθε βδομάδα στη Δυτική Οχθη από τον Ιανουάριο του 2025, διαπιστώνει έκθεση της UNICEF που παρουσιάστηκε χτες στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη από τον εκπρόσωπο του οργανισμού, Τζέιμς Ελντερ.

Στην έκθεση καταγράφεται ότι από τον Ιανουάριο του 2025 έως σήμερα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 70 παιδιά και έφηβοι και πως το 93% αυτών σκοτώθηκαν από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών. Αλλα 850 παιδιά την ίδια περίοδο τραυματίστηκαν.

Ο Ελντερ επισήμανε πως ο αυξημένος αριθμός θυμάτων μεταξύ παιδιών και εφήβων στα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη οφείλεται και στη σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων που εξαπολύουν χιλιάδες Εβραίοι έποικοι, ενθαρρυμένοι από την πολιτική της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου με στόχο την ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Οχθης. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός Παλαιστινίων που τραυματίστηκαν από επιθέσεις Εβραίων εποίκων μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Πρόσθεσε δε πως οι περισσότεροι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από πυρά όπλων, επιθέσεις με μαχαίρι, ξυλοδαρμούς και ψεκασμούς με σπρέι πιπεριού.

Ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για άμεσες επιθέσεις και τη συστηματική διάλυση σπιτιών, υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, υπηρεσιών υγείας, σχολείων.

Ο ίδιος κάλεσε τις ισραηλινές κατοχικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εμποδίσουν τις δολοφονίες και τους τραυματισμούς παιδιών Παλαιστινίων, καλώντας τις χώρες - μέλη του ΟΗΕ να ασκήσουν την επιρροή και τις πιέσεις τους στο Ισραήλ για να εξασφαλίσουν πως τηρείται και γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο.

Νέες επιθέσεις με θύμα και έναν 16χρονο

Νωρίτερα χτες ανακοινώθηκε πως μέσα στο τελευταίο 48ωρο καταγράφηκε ο θάνατος δύο Παλαιστινίων (ο ένας 16χρονος) και ο τραυματισμός άλλων δύο στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στην πόλη Ακαμπα (βόρεια του Τουμπάς).

Ο 16χρονος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στο χωριό Τζιλτζιλίγια. Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι 4 Παλαιστίνιοι, ενώ έποικοι έκλεψαν περίπου 700 πρόβατα κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κοντινή πόλη Σιντζίλ. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε πως συνελήφθησαν ξημερώματα Τετάρτης τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και παιδιά.

Επίσης, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι το βράδυ της Τρίτης δολοφονήθηκε στην πόλη Ραμ (βόρεια της Ιερουσαλήμ) από ισραηλινή επίθεση ένας 44χρονος Παλαιστίνιος.

Μλαντένοφ: Μία γενιά θα κρατήσει η ανοικοδόμηση στη Γάζα

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, νυν επικεφαλής του «Συμβουλίου της Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χτες στην Ιερουσαλήμ δήλωσε πως η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλά δεν της ζητείται «να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα».

«Δεν ζητάμε από τη Χαμάς να εξαφανιστεί ως πολιτική οντότητα (...) από την άλλη, αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι ότι οι ένοπλες φράξιες ή οι πολιτοφυλακές που διαθέτουν ξεχωριστές δομές στρατιωτικής διοίκησης, δικά τους οπλοστάσια ή δίκτυα τούνελ, δεν μπορούν να συνυπάρχουν παράλληλα με μια μεταβατική παλαιστινιακή αρχή», είπε ο Μλαντένοφ στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην Ενωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση εκτίμησε πως η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, λόγω του τεράστιου όγκου μπάζων δεκάδων εκατομμυρίων τόνων, θα διαρκέσει «μια γενιά».