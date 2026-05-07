ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Φορτώνουν στους αγρότες τις ευθύνες για τα προϊόντα

Προβλήματα «ποιότητας» και «πρώτης ύλης» εντοπίζουν οι βιομήχανοι της μεταποίησης σε μια σειρά ημερίδες και παρεμβάσεις τους το τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας ουσιαστικά να ρίξουν ευθύνες στους βιοπαλαιστές αγρότες για «προβληματικά προϊόντα», προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα για άλλον έναν γύρο εξευτελιστικών τιμών στους παραγωγούς. Την ίδια στιγμή δηλαδή που κυβέρνηση και οι μεταποιητές στραγγαλίζουν το αγροτικό εισόδημα, τους εγκαλούν κι από πάνω μπας και βάλουν εμπόδια στις διεκδικήσεις τους.

Απάντηση από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας

«Οι αγρότες δεν είναι υπεύθυνοι ούτε για τις επιλογές της μεταποιητικής βιομηχανίας, ούτε για την κυβερνητική πολιτική που τους αφήνει εκτεθειμένους», απαντά η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, τονίζοντας ότι απαιτούν σεβασμό στον κόπο τους, δίκαιες τιμές και ουσιαστική προστασία της παραγωγής.

Σημειώνει άλλωστε ότι τόσο στην Ημαθία όσο και στις άλλες περιοχές παραγωγής βιομηχανικού ροδάκινου, βερίκοκου και άλλων βιομηχανικών προϊόντων παράγεται διαχρονικά ποιοτικό προϊόν, αποτέλεσμα της γνώσης, της εμπειρίας και του καθημερινού μόχθου χιλιάδων αγροτών.

Οι παραγωγοί όμως «βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, πανάκριβο πετρέλαιο και ρεύμα, αυξήσεις σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εφόδια, ελλείψεις εργατών γης, αλλά και συνεχείς ζημιές από παγετούς, χαλάζια, βροχοπτώσεις, καύσωνες και άλλα καταστροφικά φαινόμενα. Την ίδια ώρα πωλούν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιμές, χωρίς ουσιαστική προστασία και στήριξη από το κράτος.

Τα προηγούμενα χρόνια ακόμη και ποιοτικό προϊόν υποβαθμιζόταν στην πράξη με παραλαβές ως "κλαρίσια", ενώ οι τιμές παραγωγού δεν ανταποκρίνονταν ούτε στην αξία του προϊόντος ούτε στο πραγματικό κόστος καλλιέργειας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί αυτή την κατάσταση χωρίς να παρεμβαίνει υπέρ των παραγωγών.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου κατέγραψαν αστρονομική αύξηση κερδών. Ενδεικτικά, για τη χρήση του 2023 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 2.778% σε σχέση με το 2022. Αυτό αποδεικνύει ποιος πληρώνει το κόστος και ποιος καρπώνεται τα οφέλη».

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας καλεί τους αγρότες σε οργάνωση, συσπείρωση και κοινή δράση για την υπεράσπιση του εισοδήματος και της παραγωγής τους, και προβάλλει τις διεκδικήσεις της για τη νέα παραγωγική περίοδο, εστιάζοντας στις κατώτερες εγγυημένες τιμές παραλαβής που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, στην ανακοίνωση τιμών και όρων παραλαβής πριν τη συγκομιδή, στην άμεση πληρωμή των παραγωγών χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, στη διαφανή ποιοτική κατάταξη χωρίς αυθαίρετες υποβαθμίσεις, αφορολόγητο πετρέλαιο, φτηνό αγροτικό ρεύμα και μείωση του κόστους εφοδίων, αποζημιώσεις στο 100% από τον ΕΛΓΑ για όλες τις ζημιές, έργα άρδευσης, αντιχαλαζικής και αντιπαγετικής προστασίας.