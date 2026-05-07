ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Με οργάνωση και αγώνα απαντούν στον εμπαιγμό και στην εκτίναξη του κόστους παραγωγής

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού», τονίζουν βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φθιώτιδας, που απέναντι στην κοροϊδία της κυβέρνησης και στη νέα εκτίναξη του κόστους παραγωγής οργανώνουν μαζί με τους Αγροτικούς Συλλόγους και την Ομοσπονδία τους τη συνέχιση του αγώνα για την επιβίωσή τους.

Με τη νέα ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν να εκτοξεύει την τιμή του πετρελαίου, της Ενέργειας, των λιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων, εκτινάσσοντας έτσι το ήδη τεράστιο και δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα, οι παραγωγοί μετρούν ήδη νέα πλήγματα.

Οσο για την κυβέρνηση, όχι μόνο δεν έχει πάρει κάποιο μέτρο ουσιαστικής στήριξης αλλά συνεχίζει την εφαρμογή της ΚΑΠ της ΕΕ, όπως και τη «στάση πληρωμών» σε ενισχύσεις, επιδιώκοντας να συγκαλύψει τις πραγματικές αιτίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή υπουργών, βουλευτών και στελεχών της.

«Το κόστος παραγωγής, που ήδη ήταν θηλιά στον λαιμό μας και βασικό αίτημα στις κινητοποιήσεις του χειμώνα, έχει σχεδόν διπλασιαστεί», αναφέρει στον «Ριζοσπάστη» ο Κώστας Ζαρκαδούλας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Στυλίδας - Εχιναίων και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας. Και προσθέτει:

«Τα λιπάσματα έχουν ακριβύνει 60% με 70%, από 600 ευρώ ο τόνος έχει φτάσει πάνω από 1.000. Το πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, εκτινάσσονται το ρεύμα και τα φυτοφάρμακα. Η πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί να καλλιεργήσει, ενώ ήδη όλοι είμαστε βουτηγμένοι στα χρέη σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, και οι υποχρεώσεις τρέχουν και αυξάνονται καθημερινά. Και δεν είναι μόνο το κόστος παραγωγής και το πώς θα καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας, αλλά και το πώς θα ανταποκριθούμε στα έξοδα για να ζήσουμε τις οικογένειές μας, τα οποία επίσης έχουν εκτιναχθεί».

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ο Κ. Ζαρκαδούλας, από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο στήριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων: «Τίποτα από τα όσα υποτίθεται δεσμεύτηκε η κυβέρνηση μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις του χειμώνα δεν έχει εφαρμοστεί. Δώσανε κάτι ψίχουλα για την επιστροφή φόρου πετρελαίου, ενώ πάνω από το 50% - 60% των συναδέλφων δεν έχει πάρει τίποτα. Στην καταβολή των ενισχύσεων ουσιαστικά ισχύει παύση πληρωμών. Είμαστε απλήρωτοι για το 2024, δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα, συνεχώς μας λένε από 15ήμερο σε 15ήμερο, και ουσιαστικά είμαστε στα ίδια με έναν χρόνο πριν, ενώ για το 2025 δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ. Μας λένε ότι θα πάει για Ιούνιο, κάτι που σημαίνει ότι για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι θα φτάσει τέλος Αυγούστου. Τι θα ελέγξουν τότε, όταν στις περισσότερες καλλιέργειες θα έχει γίνει ήδη η συγκομιδή;».

«Φρένο» στις πληρωμές, «γκάζι» στα πρόστιμα

Την ίδια στιγμή που φορτώνει τα σπασμένα του σκανδάλου της και της ΚΑΠ στους βιοπαλαιστές, η κυβέρνηση έρχεται να απαιτήσει και την επιστροφή ποσών από ενισχύσεις του 2023, ως «αχρεωστήτως καταβληθέντων».

«Την ώρα που η κυβέρνηση μας χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια, έρχεται με θράσος μέσω της ΑΑΔΕ και στέλνει ειδοποιητήρια ζητώντας άμεσα επιστροφή χρημάτων από το 2023. Πρόκειται για τη γνωστή ιστορία με το "μόνιτορινγκ" και τους γνωστούς δήθεν ελέγχους, που λειτουργούν ως "κόφτες" στις ενισχύσεις που δικαιούνται οι αγρότες. Για τις πληρωμές ενάμιση χρόνο τώρα δεν είναι ικανή να κάνει τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις, αλλά για να ζητήσει χρήματα μπορεί. Αυτό δείχνει και πού πραγματικά στόχευε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ευθύνη της ΑΑΔΕ», επισημαίνει ο Κ. Ζαρκαδούλας.

Στο χείλος της καταστροφής οι κτηνοτρόφοι.

Για την ακόμα χειρότερη κατάσταση που βιώνουν οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι ο «Ριζοσπάστης» μίλησε με τον Ηλία Μπαλαφούτη, μέλος της διοίκησης του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Φθιώτιδας και της Συντονιστικής του Μπλόκου του Μπράλου.

«Η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους είναι κυριολεκτικά στο απροχώρητο, είναι ζήτημα επιβίωσης. Στο πάγωμα των πληρωμών λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στη νέα εκτίναξη του κόστους παραγωγής, προστίθενται οι επιπτώσεις από τις ζωωνόσους, όπως η ευλογιά. Στη Φθιώτιδα από τον Οκτώβρη ισχύει απόφαση εγκλεισμού των ζώων και απαγόρευσης της ελεύθερης βόσκησης, και είμαστε αναγκασμένοι να ταΐζουμε τα ζώα μας με ζωοτροφές χωρίς να μας έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για την κάλυψη του κόστους. Ακόμα χειρότερα είναι συνάδελφοί μας που σφάχτηκαν τα κοπάδια τους χωρίς ακόμα να αποζημιωθούν και χωρίς καμία αναπλήρωσή εισοδήματος, ενώ οι υποχρεώσεις τρέχουν», αναφέρει.

Σημειώνει επίσης ότι όχι μόνο δεν έχουν λάβει τις ενισχύσεις για το 2024, αλλά παράλληλα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κατανομή των βοσκοτόπων για την ενιαία ενίσχυση 2025. «Δεν έχουν γίνει πληρωμές ακόμα και σε συναδέλφους που οι έλεγχοί τους έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολλούς μήνες και έχουν βρεθεί εντάξει. Δεν ξέρουμε πού θα βγει αυτή η κατάσταση. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει υλοποιήσει αυτά που δεσμεύτηκε, αλλά καθημερινά η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη».

Οργάνωση και αγώνας

«Απέναντι στα προβλήματα που διαρκώς αυξάνονται, την κοροϊδία της κυβέρνησης και την πολιτική της ΕΕ και των κομμάτων της που μας ξεκληρίζει, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια», τονίζει από την πλευρά του ο Χρήστος Λυγδής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αταλάντης και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας. Και προσθέτει:

«Ο δρόμος του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα είναι η μοναδική επιλογή μας. Εχουμε την πείρα από τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος, και ιδιαίτερα από τον μεγάλο πολυήμερο αγώνα που δώσαμε τον χειμώνα. Ο αγώνας αυτός, η ενότητα και ο συντονισμός μεταξύ των Συλλόγων και των μπλόκων, η αποδοχή του και η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από τους εργαζόμενους και τον λαό, αποτελούν παρακαταθήκη, μας δίνουν δύναμη και εφόδια να οργανώσουμε τον αγώνα μας σήμερα».

Κάνει επίσης γνωστό ότι τις επόμενες μέρες έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις των Αγροτικών Συλλόγων και στη συνέχεια, την Παρασκευή 15 Μάη, θα γίνει διευρυμένη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να παρθούν αποφάσεις για κινητοποιήσεις.

«Μέσα από συλλογικές διαδικασίες θα κουβεντιάσουμε και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας για το πώς θα συντονίσουμε τη δράση μας και θα οργανώσουμε τις κινητοποιήσεις μας το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ρίχνουμε βάρος και στην ίδια τη λειτουργία των Συλλόγων, αλλά και στην ίδρυση νέων, κάτι που αναδείχθηκε ως ανάγκη αλλά και αίτημα πολλών συναδέλφων που συμμετείχαν στα μπλόκα που στήθηκαν στη Φθιώτιδα τον χειμώνα», τονίζει ο Χρ. Λυγδής.