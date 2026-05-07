Πέμπτη 7 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Οι θεματικές παρεμβάσεις στην ημερίδα

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν οι εξής θεματικές παρεμβάσεις:

  • «Η στρατηγική της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής» - Αντα Τερβόλη, νοσηλεύτρια, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • «Η εργασιακή πραγματικότητα στη Νοσηλευτική σήμερα» - Μανώλης Βαρδαβάκης, νοσηλευτής, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο», μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Υγείας - Πρόνοιας Αττικής του ΚΚΕ.
  • «Επαγγελματικές ασθένειες στη Νοσηλευτική - Συνέπεια του εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας και των εργασιακών συνθηκών» - Χρήστος Παπάζογλου, γιατρός Εργασίας, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • «Νοσηλευτική Επιστήμη και εργαζόμενη γυναίκα» -Αννα Ψαρρού, νοσηλεύτρια, μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου «Αττικόν» και εκλεγμένη στην ΠΟΕΔΗΝ, μέλος του Γραφείου της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας - Πρόνοιας Αττικής του ΚΚΕ.
  • «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Κοινοτική Νοσηλευτική» - Σεμίνα Καστρίτη, σχολική νοσηλεύτρια, πρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.
  • «Νοσηλευτική Επιστήμη και παιδιατρική περίθαλψη» - Ολγα Σιάντου, νοσηλεύτρια, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».
  • «Η εκπαίδευση στη Νοσηλευτική: Επιστημονική συγκρότηση ή κατάρτιση με επιχειρηματικά κριτήρια;» - Ρόζα Κότσυφα, νοσηλεύτρια, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Πανεπιστημίων - Ερευνας Αττικής του ΚΚΕ.
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
