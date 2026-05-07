ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ανάσα στα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού η σύγκρουση με την Υγεία - εμπόρευμα

«

Νοσηλευτικό προσωπικό: Ανάσα στα προβλήματα η πάλη στον δρόμο της σύγκρουσης με την Υγεία - εμπόρευμα στον καπιταλισμό»: Ημερίδα με αυτόν τον τίτλο πραγματοποιεί το Τμήμα Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ την Κυριακή 10 Μάη, στις 6 μ.μ. στο αμφιθέατρο του δημαρχείου Περιστερίου (στάση Μετρό «Περιστέρι).

Η κεντρική ομιλία, με τίτλο «Η Νοσηλευτική Επιστήμη και η πρόταση του ΚΚΕ», θα γίνει από την Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και επικεφαλής του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ.

Να συναντηθούμε στον δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής

Οπως σημειώνει η Αντα Τερβόλη, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ και νοσηλεύτρια στον «Ευαγγελισμό», η πρωτοβουλία απευθύνεται στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συνολικά στους υγειονομικούς, αλλά και στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Νοσηλευτικής. Αξίζει ακόμα να την παρακολουθήσουν εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι - γυναίκες και άνδρες - που βιώνουν τις συνέπειες της τραγικής υποστελέχωσης των νοσηλευτικών τμημάτων στο πλαίσιο του εμπορευματοποιημένου και ιδιωτικοποιημένου συστήματος Υγείας.

Προσθέτει ότι η ημερίδα θα συμβάλει να βρεθούν στο επίκεντρο τα οξυμένα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού και κυρίως να φωτιστούν αιτίες για την κατάσταση που επικρατεί και στη νοσηλευτική φροντίδα. «Οπως αναφέρεται και στον τίτλο της εκδήλωσης, η διέξοδος βρίσκεται στην πάλη στον δρόμο της σύγκρουσης με την Υγεία - εμπόρευμα στον καπιταλισμό», αναφέρει η Αντα Τερβόλη και αναδεικνύει ότι τόσο η κεντρική ομιλία όσο και οι θεματικές παρεμβάσεις θα προβάλουν τις θέσεις του Κόμματος για τη Νοσηλευτική, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια να βαθύνει η σχετική μελέτη.

«Θεωρούμε ότι η ημερίδα μπορεί να δώσει απαντήσεις στην αγωνία των νοσηλευτών, που βιώνουν διαχρονικά προκλήσεις στην άσκηση της επιστήμη τους», αναφέρει το στέλεχος του Κόμματος, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η πολυδιάσπαση της επιστήμης με σκοπό την παραγωγή νοσηλευτών πολλών ταχυτήτων, που δεν θα "κοστίζουν", η εργασία με λειψά δικαιώματα, η υποβάθμιση συνολικά της ποιότητας των υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας προς τον ασθενή, φέρνουν το νοσηλευτικό προσωπικό στα όριά του, με αποτέλεσμα τη μαζική εγκατάλειψη του επαγγέλματος, αποθαρρύνοντας όσους νέους επιθυμούν να προσφέρουν στον τομέα της νοσηλευτικής φροντίδας. Αυτή η τραγική κατάσταση είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας και προσαρμογής της Περίθαλψης στα κάθε φορά δημοσιονομικά όρια. Στην ίδια κατεύθυνση προσαρμόζονται οι μισθολογικές απολαβές, έτσι που να μην πλήττουν τις "δημοσιονομικές αντοχές" του αστικού κράτους, όπως και η στελέχωση των δημόσιων δομών, που ευθυγραμμίζεται με την υποχρηματοδότηση».

«Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των νοσηλευτών, παλεύει για τα προβλήματά τους, αναγνωρίζει τον κρίσιμο και πολυδιάστατο ρόλο τους», αναφέρει η Αντα Τερβόλη και καταλήγει: «Ορθώνουμε ανάστημα απέναντι στη βαρβαρότητα που μεγαλώνει διαρκώς το χάσμα ανάμεσα στις σύγχρονες δυνατότητες που υπάρχουν, με βάση την επιστημονική εξέλιξη, και στην πραγματικότητα που βιώνουν ασθενείς και υγειονομικοί. Στη βαρβαρότητα που έχει οδηγήσει τον νοσηλευτή να νιώθει "ανεπαρκής", γιατί δεν καταφέρνει να προσφέρει νοσηλευτική φροντίδα με βάση τους σύγχρονους επιστημονικούς όρους, που τον οδηγούν να δουλεύει έως και 16 ώρες το 24ωρο, να φθείρεται σωματικά και ψυχικά, χωρίς δημιουργικό ελεύθερο χρόνο και αξιοπρεπή ζωή. Καλούμε τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες να συναντηθούν με το ΚΚΕ στον δρόμο της σύγκρουσης με την αντιλαϊκή πολιτική της εμπορευματοποίησης και της επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία, στον δρόμο της ανατροπής».