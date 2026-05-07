Πέμπτη 7 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΑΜΕ
Την Κυριακή 10 Μάη ο ιστορικός περίπατος για τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη

Με ιστορικό περίπατο στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 10 Μάη το ΠΑΜΕ τιμά τον ματωμένο Μάη του 1936, τον ηρωικό αγώνα των καπνεργατών και χιλιάδων εργατών της πόλης, που έγραψαν με το αίμα τους μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας μας.

«Τιμάμε και εμπνεόμαστε από τον ηρωικό αγώνα των εργατών της Θεσσαλονίκης τον Μάη του 1936. Κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της θυσίας τους. Διδασκόμαστε από την ιστορία και βαδίζουμε στα βήματά τους για την ανατροπή του βάρβαρου συστήματος των κερδών και της εκμετάλλευσης, που γεννά τον φασισμό και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους», τονίζει στο κάλεσμά του το ΠΑΜΕ, καλώντας τα σωματεία και τους εργαζόμενους να γνωρίσουν την ιστορία των ταξικών αγώνων, συμμετέχοντας στον ιστορικό περίπατο.

Η αφετηρία - συγκέντρωση των συνδικάτων θα είναι στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 10.30 π.μ.

Τα λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από διάφορες περιοχές θα πρέπει να βρίσκονται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 10 π.μ.

Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί μετακινήσεις με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν την Κυριακή 10 Μάη από τις παρακάτω περιοχές:

Αθήνα, στις 3 π.μ., από την πλατεία Καραϊσκάκη, στο Μεταξουργείο.

Βόλος, 6.30 π.μ., στο Δημαρχείο

Τρίκαλα, 7 π.μ., από την κεντρική πλατεία της πόλης

Κοζάνη, 8 π.μ., από την κεντρική πλατεία της πόλης

Νάουσα, 8.30 π.μ., από το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας.

    

