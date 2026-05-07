ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ολοι στην απεργία και στις συγκεντρώσεις στις 13 Μάη!

Τηνγια τηντην πολιτική που, την ώρα που η κυβέρνηση εμπλέκει ολοένα περισσότερο τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους απαιτώντας από τον λαό να «πληρώσει το μάρμαρο».

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ μέρα με τη μέρα πυκνώνουν και τα απεργιακά καλέσματα.

Χαρακτηριστικά σε σχέση με την επίθεση στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο είναι όσα αναφέρει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, τονίζοντας ότι από το 2011 η πραγματική μείωση των μισθών αγγίζει το 27%! Μόνο «από την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, μιας πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις, έχουμε χάσει περίπου 600 μεροκάματα...! Αξίζει να θυσιάσουμε 1 μεροκάματο για εμάς... για να διεκδικήσουμε συλλογικά και οργανωμένα τα δικαιώματά μας, για να εκφράσουμε καθαρά την αντίθεσή μας σε αυτήν την άδικη πολιτική, για να μη μεταφράζεται από την κυβέρνηση και τα "παπαγαλάκια" της η "απραξία" μας σαν αποδοχή...», σημειώνει στο απεργιακό του κάλεσμα.

Στιγματίζει την υποκρισία της κυβέρνησης που απειλεί και εκβιάζει τους δημοσίους υπαλλήλους με το νέο πειθαρχικό δίκαιο και την άρση της μονιμότητας και σημειώνει πως κάνουν μαθήματα στους δημοσίους υπαλλήλους αυτοί που έδιναν παράνομα εκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά ανθρώπων και τη δημιουργία στρατού υποστηρικτών τους, όπως αποκαλύφθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η ένταση της καταστολής, των εκβιασμών και των απειλών τροφοδοτείται από την πολεμική προετοιμασία, από τις δυσοίωνες προοπτικές ύφεσης και πληθωρισμού που προβλέπουν στελέχη του ΔΝΤ και της ΕΕ για την παγκόσμια οικονομία.

Αναφερόμενος στην ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο τονίζει: «Δεν ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση! Την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, τον εκτοπισμό από τα σπίτια τους εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων, την αποσταθεροποίηση ολόκληρων κρατών και τη γιγάντωση των "μεταναστευτικών ροών"... Δεν θα πληρώνουμε εμείς τη βενζίνη στα 2,10 ευρώ/λίτρο, το μοσχαρίσιο κρέας στα 20 ευρώ /κιλό, ΦΠΑ 24% στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, φροντιστήρια, πανάκριβους λογαριασμούς Ενέργειας και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό».

Οι νοσοκομειακοί γιατροί

Στην πανελλαδική απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί με αποφάσεις και των Ενώσεών τους, με την ΕΙΝΑΠ να επισημαίνει: «Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όριά μας. Η συνεχής εντατικοποίηση, η υποστελέχωση, οι εξαντλητικές εφημερίες και η απαξίωση της δουλειάς μας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ανοχής».

«Στις 13 Μάη απεργούμε! Ως εδώ με ένα σύστημα Υγείας που λειτουργεί με όρους αγοράς, φορτώνοντας το κόστος στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Δεν θα συμμετέχουμε στην εμπορευματοποίηση του δημόσιου νοσοκομείου, ούτε θα μετατρέψουμε την ιατρική πράξη σε εμπόρευμα για να συμπληρώσουμε το εισόδημά μας.

Δεν ανεχόμαστε να καταρρέουν συνάδελφοι μέσα στις βάρδιες, να μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτονται τα κενά, ούτε να αντιμετωπίζονται οι ειδικευόμενοι ως φθηνό και αναλώσιμο δυναμικό.

Οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι, ενώ οι ανάγκες του συστήματος Υγείας αυξάνονται δραματικά. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι μπροστά στις "δημοσιονομικές αντοχές" που επικαλείται η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που δαπανώνται τεράστια ποσά για άλλες προτεραιότητες», υπογραμμίζει η ΕΙΝΑΠ και απαιτεί διπλασιασμό των αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών, διπλασιασμό του προσωπικού με μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με τήρηση ωραρίων και αξιοπρεπείς αμοιβές.

ΠΑΜΕ: Δεν δεχόμαστε ως κανονικότητα τη ζωή χωρίς δικαιώματα

Με το σύνθημα «Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία, ούτε ευρώ για τους δικούς τους πολέμους!» καλεί το ΠΑΜΕ σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι δεν γίνεται να «νομιμοποιήσουμε τη βαρβαρότητα, ούτε να δεχθούμε ως κανονικότητα τη ζωή χωρίς δικαιώματα». Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που δίνει «ψίχουλα» για αυξήσεις, την ίδια στιγμή «που πληρώνουμε πανάκριβα τους πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς μας, για την Υγεία και την Εκπαίδευση».

Το ΠΑΜΕ τονίζει: «Δεν χωρά καμία αναμονή, κανένας συμβιβασμός με αυτήν την κατάσταση. (...) Ολες οι Ομοσπονδίες, τα σωματεία να μπουν σε νέα φάση διεκδίκησης και λειτουργίας. Να ζωντανέψουν ακόμα περισσότερα, με εργαζόμενους έτοιμους να προασπιστούν κάθε δικαίωμά τους. Με εργαζόμενους που θα παίρνουν συλλογικά αποφάσεις μέσα από μαζικές διαδικασίες. Οργανώνουμε τη μαζική συμμετοχή στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μάη! Δίνουμε μαχητικό, αγωνιστικό "παρών" στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και σε όλη τη χώρα».

Στο πλαίσιο αυτό προβάλλει τα αιτήματα:

Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία. Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Κατάργηση της «ελαστικής» εργασίας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Οχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε εργολάβους. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οχι στην άρση της μονιμότητας. Απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων και φρεγατών από το εξωτερικό.