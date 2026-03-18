ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Απεργούν σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί, νέες κινητοποιήσεις αύριο από όλο το προσωπικό

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει από σήμερα το υπουργείο Υγείας, με τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων και κλάδων να διαμηνύουν ότι δεν πάει άλλο με την υποστελέχωση, τους καθηλωμένους μισθούς, την εντατικοποίηση, την υποχρηματοδότηση.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχει προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία και καλεί στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα, σε κλιμάκωση του αγώνα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 12 μ. στο υπουργείο Υγείας. Στη Θεσσαλονίκη η ΕΝΙΘ καλεί στις 10 π.μ. στην πύλη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επίσης: Στην Πάτρα στις 10.30 π.μ. στην έδρα της 6ης ΥΠΕ. Στο Αγρίνιο στις 11 π.μ. στην είσοδο Νοσοκομείου. Στο Μεσολόγγι στις 11 π.μ. στην είσοδο του Νοσοκομείου. Στη Λάρισα η Ενωση καλεί στις 12 μ. στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου. Στην Καρδίτσα στη 1.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Στην Καλαμάτα στη 1 μ.μ. στο Νοσοκομείο. Στο Ρέθυμνο η Ενωση Γιατρών καλεί στις 11 π.μ. στην πύλη του Νοσοκομείου.

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί:

Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, βασικού μηχανισμού συμπίεσης των εισοδημάτων των εργαζομένων, και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, 2% επί του Β. Μ. για κάθε έτος υπηρεσίας. Υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού. Κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες. Εγκαιρη αποπληρωμή, τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών, πρόσθετων και τακτικών, χωρίς καμία περικοπή. Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρι να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία τη βδομάδα. Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος Υγείας. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας. Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων.

Αύριο στα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας

Τη σκυτάλη των απεργιακών κινητοποιήσεων παίρνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας αύριο Πέμπτη, με στάση εργασίας κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας στην Αττική και 24ωρη απεργία στην Περιφέρεια.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 9 το πρωί στο υπουργείο Υγείας, και στη συνέχεια πορεία στο υπουργείο Οικονομικών. Στο Ηράκλειο Κρήτης η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ. στο σαλόνι του ΠΑΓΝΗ, απαιτώντας μεταξύ άλλων να κλείσει η βάση της Σούδας. Επιπλέον, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην είσοδο του Νοσοκομείου.

Στη μάχη της αυριανής απεργίας έχουν ριχτεί τα Σωματεία Εργαζομένων στα νοσοκομεία και στα ΚΥ Στερεάς - Εύβοιας, καταγγέλλοντας την τραγική κατάσταση και απαιτώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, και προετοιμάζοντας την απεργία, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Λαμίας προχώρησε χθες σε δίωρη στάση εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή προγραμματίζονται απεργιακές συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις. Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται στη Θήβα (11 π.μ. στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου) και στη Χαλκίδα (10 π.μ. στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου).

Το σύνολο των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες Υγείας και στο ΕΚΑΒ εργάζονται σε συνθήκες αυξανόμενης εντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, δεκάδες χρωστούμενες μέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας, καθώς παραμένουν κενές χιλιάδες οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων και συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των μόνιμων εργαζομένων (από 93.580 τον Γενάρη 2013, 78.220 τον Γενάρη 2020 και 72.626 τον Αύγουστο 2025), καθώς και των συμβασιούχων (από 41.831 τον Οκτώβρη 2021, 40.798 τον Αύγουστο 2025).