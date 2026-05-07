ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

Δεν περνάνε οι απειλές και η τρομοκρατία, κάτω τα χέρια από τα σωματεία!

Νέα συγκέντρωση χτες στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, την Τρίτη 12 Μάη η κινητοποίηση με παύση εργασιών | Δραστηριότητα για τις ΣΣΕ σε μια σειρά χώρους δουλειάς

Τη μάχη για την ενημέρωση των εργαζομένων και την επιτυχία της κινητοποίησης την Τρίτη 12 Μάη δίνουν αυτές τις μέρες το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών, προκειμένου να δοθεί ακόμα πιο ισχυρό το μήνυμα σε όσους προσπαθούν να εκφοβίσουν συνδικάτα και συνδικαλιστές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Τη μέρα της κινητοποίησης θα γίνει παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι και συγκέντρωση στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στις 12.30 το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την κινητοποίηση που οργανώνουν τα δύο σωματεία, δίνοντας απάντηση στη νέα απόπειρα εκφοβισμού συνδικαλιστή μέλους του ΔΣ του Συνδικάτου Μετάλλου και μέλους της 5μελούς Επιτροπής Ελέγχου των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος.

Χτες το πρωί, σε συνέχεια της συγκέντρωσης που έγινε την περασμένη Τρίτη στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση του Συνδικάτου, αυτή τη φορά με εργολαβικούς εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Εκεί μίλησαν ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, ο Γιάννης Μάνοσης, Α' αντιπρόεδρος του Συνδικάτου και ο Ακης Αντωνίου, Β' αντιπρόεδρος του Συνδικάτου. Κατήγγειλαν τις απειλές σε βάρος του συνδικαλιστή, ενώ διαμήνυσαν με αποφασιστικότητα ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Τόνισαν ότι ο κλάδος δεν πρόκειται να κάνει πίσω ούτε για μια στιγμή στον αγώνα για να γυρίζουν οι μεταλλεργάτες πίσω στα σπίτια τους ασφαλείς.

Οι περιοδείες, εξορμήσεις και συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς του κλάδου θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Ως προς το περιστατικό της απόπειρας εκβιασμού υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 30 Απρίλη θρασύδειλος τραμπούκος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, για να απευθύνει ευθείες απειλές σε βάρος συνδικαλιστή - μέλους του ΔΣ του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και μέλους του ΚΚΕ. Στο μαφιόζικο παραλήρημά του, ο τραμπούκος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επίθεση που δέχθηκε στις 7 Γενάρη 2025 ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προειδοποιώντας για ανάλογες ενέργειες.