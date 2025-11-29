ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Δυνατά ακούστηκε η φωνή τους στην πρώτη απεργία του κλάδου εδώ και δεκαετίες

Φτάνει πια με την εξόντωση, εδώ και τώρα προσλήψεις και ουσιαστικές αυξήσεις

Δυνατά ακούστηκε την Παρασκευή η φωνή των νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων, βοηθών θαλάμων, στο Σύνταγμα, στην πρώτη απεργία του κλάδου εδώ και δεκαετίες.

Μια απεργία, η πρώτη του κλάδου που αποφασίστηκε μάλιστα και οργανώθηκε «από τα κάτω», με πρωτοβουλία και αποφάσεις των πρωτοβάθμιων Σωματείων Εργαζομένων στα Νοσοκομεία της Αττικής. Μια μάχη που δόθηκε επιτυχημένα, κόντρα στην υπονόμευση του αγώνα τους από την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία αποτελεί χειροκροτητή και στήριγμα της κυβέρνησης και της πολιτικής της.

Αντιπροσωπεία των σωματείων που διαδήλωσαν την Παρασκευή στην Αθήνα είχε συνάντηση και με κόμματα της Βουλής, όπου επιδόθηκε το υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν με αποφάσεις συμμετοχής δεκάδες εργατικά σωματεία. Επίσης, η ΣΕΑΑΝ, η ΟΓΕ, ο Ενιαίος Σύλλογος γονέων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων κ.ά.

Το «παρών» έδωσε και η ΕΙΝΑΠ, απόφαση συμμετοχής πήρε και η ΕΙΘΕΛ, ενώ αγωνιστικό μήνυμα έστειλε στη συγκέντρωση ο Σύλλογος εργαζομένων του «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου.

Κάνουμε ένα βήμα μπροστά στον αγώνα μας!

Τη διαρκή αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι στον χώρο της Υγείας, τις άθλιες εργασιακές συνθήκες, μετέφερε η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Μεταξά», Εύα Πολύζου, υπογραμμίζοντας την αλληλεγγύη των ασθενών και των οικογενειών τους, «που βλέπουν ότι είμαστε μόνοι στη βάρδια», επισημαίνοντας για το συγκεκριμένο νοσοκομείο ότι τα οργανικά κενά στους νοσηλευτές ξεπερνούν τα 150.





, μίλησε για την απλήρωτη υπερεντατικοποίηση, τα οφειλόμενα ρεπό, τις παράνομες βάρδιες, τις κολλητές απόγευμα, πρωί, νύχτα, την πίεση που ασκείται, τις μετακινήσεις, τις απειλές, τη στοχοποίηση όταν μιλούν και διεκδικούν.

Τις συνέπειες στην ασφάλεια της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας αλλά και «την επιβάρυνση της δικιάς μας υγείας» ανέδειξε ο Βασίλης Βασιλείου, επικουρικός νοσηλευτής, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του «Θριάσιου» Νοσοκομείου.

Η Αννα Ψαρρού, νοσηλεύτρια και εκ μέρους του Σωματείου εργαζομένων «Αττικόν», τόνισε ότι «οι νοσηλευτές καιρό τώρα έχουμε ξεπεράσει τα όρια και τις αντοχές μας. Τα νούμερα τα λένε όλα. 36.000 αντί για 68.000 νοσηλευτές. 3,3 ανά χίλιους κατοίκους. 1-2 για 20 έως 50 ασθενείς. Μόνο σε 2 μήνες στο "Αττικόν" παραιτήθηκαν 38 νοσηλευτές και καθημερινά παραιτούνται και άλλοι. Και έρχεται η Ενωση Νοσηλευτών που έχει γίνει ο μαέστρος της πολυδιάσπασης, και μας λέει ότι λύση είναι ο θεσμός του εφημερεύοντα νοσηλευτή και του κλινικού εκπαιδευτή. Παραπάνω εντατικοποίηση δηλαδή».

Η Μαρία Χρυσικού, εκ μέρους του Σωματείου εργαζομένων ΚΑΤ, μετέφερε την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στο νοσοκομείο, όπου οι κενές οργανικές θέσεις στη νοσηλευτική υπηρεσία ξεπερνούν τις 370, τα ρεπό και οι άδειες των προηγούμενων ετών είναι εκατοντάδες, χιλιάδες. «Σήμερα κάνουμε ένα βήμα μπροστά, όχι μόνο απέναντι στη διάλυση του δημόσιου συστήματος Υγείας αλλά και στη λογική του συμβιβασμού, της υποταγής. Απαιτούμε να δουλεύουμε με ασφάλεια για εμάς και τους ασθενείς μας», τόνισε.

Η Μαρκέλα Ραμπέχη, νοσηλεύτρια, πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων ΝΙΜΤΣ, αναφέρθηκε στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που καταστρατηγούν κάθε έννοια ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η Ελένη Θεοδοσίου, νοσηλεύτρια στο «Δρομοκαΐτειο», μετέφερε τον χαιρετισμό της ΟΓΕ, σημειώνοντας πως «είμαστε μαζί σας γιατί αντιπαλεύουμε αυτή την εγκληματική πολιτική που ευθύνεται για το γεγονός ότι σήμερα δεν μπορούμε να απολαύσουμε τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας».

Προκλητική η κυβέρνηση είχε στείλει για να επιτηρηθεί η κινητοποίηση ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κάτι που προκάλεσε τις αντιδράσεις των συγκεντρωμένων, απαιτώντας την απομάκρυνσή τους, όπως κατήγγειλε μεταξύ άλλων ο Θωμάς Δημουλάς, πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ Δαφνί.

Οι γιατροί μαζί με τους νοσηλευτές στον αγώνα

Θερμό χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μιλώντας για τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές, για «τις τόσες βάρδιες και νυχτέρια, τις νοσηλεύτριες της βάρδιας και όχι του γραφείου που μαζί τους ξενυχτάμε, που μαζί ακουμπήσαμε χέρια ανθρώπων στη δύσκολη στιγμή τους».

Τα προβλήματα, συνέχισε ο Γ. Σιδέρης, δεν θα λυθούν με τον συνδικαλισμό της υποταγής, με ομοσπονδίες (ΠΟΕΔΗΝ) που μετατρέπουν τις απεργίες σε πάρτι γενεθλίων, με τους γλείφτες των διοικήσεων, δεν θα λυθεί με τους νέους οργανισμούς που είναι προσαρμοσμένοι στις δημοσιονομικές αντοχές. Μέχρι πότε θα υπάρχουν λεφτά για τις διαχρονικές προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων και όχι για τις ανάγκες μας;».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», υπογραμμίζοντας ότι οι νοσηλευτές αποτελούν τον πυλώνα των νοσοκομείων. «Χρειαζόμαστε χέρια στα νοσοκομεία, χέρια ξεκούραστα για να ξαναμπαίνουν στον αγώνα της ανθρώπινης ζωής», επεσήμανε.

Στο πλευρό τους εργατικά σωματεία

Εκ μέρους του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, ο πρόεδρός του, Γιώργος Στεφανάκης, τόνισε την αλληλεγγύη του συνδικάτου, «γιατί μαζί τραβάμε αυτή τη βαρβαρότητα». Μίλησε για τα δεκάδες εργατικά «ατυχήματα» που συμβαίνουν στον εργολάβο που έχει αναλάβει το κέτερινγκ πολλών νοσοκομείων και ανανέωσε το ραντεβού στο συλλαλητήριο ενάντια στον νέο κρατικό - πολεμικό προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση για το 2026.

Η Ελένη Καμαρινοπούλου, εκ μέρους του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, στηλίτευσε το εχθρικό προς τον λαό κράτος που λογίζει τα πάντα ως εμπόρευμα και ακόμη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής φαντάζει πολυτέλεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Εκ μέρους του Σωματείου Καθαριστριών Πειραιά η Χριστίνα Καραμαλίκη στάθηκε στην απαράδεκτη στάση της ηγεσίας του ΠΟΕΔΗΝ, που «οι καθαρίστριες στα δημόσια νοσοκομεία δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν». «Πού ήταν όταν η συναδέλφισσα μάνα 4 παιδιών ακρωτηριάστηκε και δεν μπορεί να δουλέψει; Πού είναι σε κάθε εργατικό "ατύχημα"; Στη στυγνή εκμετάλλευση από τους εργολάβους», τόνισε.

Δίκαιες διεκδικήσεις για την Υγεία και την αξιοπρέπειά τους

Πλήρης και ασφαλής στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διπλασιασμός ανθυγιεινού επιδόματος και αποζημίωσης για εργασία νυχτερινή και σε αργίες - Κυριακές. Αυτά μαζί και με την άμεση ένταξη στα ΒΑΕ είναι ανάμεσα στις διεκδικήσεις των νοσηλευτών.

Επίσης, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, καθηκοντολόγια που να είναι εναρμονισμένα με τα προγράμματα σπουδών, κατάργηση της νομικής ευθύνης των νοσηλευτών για την εκτέλεση επιπλέον νοσηλευτικών πράξεων από βοηθούς νοσηλευτές.

Για την εκπαίδευσή τους απαιτούν ενιαία κατηγορία με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αποκατάσταση μισθολογικής αδικίας σε βάρος των ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών και εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης στις δημόσιες πανεπιστημιακές σχολές. Αμεση ένταξη των ΤΕ νοσηλευτών στην ΠΕ κατηγορία, αμοιβή των σπουδαστών με τον βασικό μισθό, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης κ.ά.