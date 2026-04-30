ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Καθημερινές οι παραβιάσεις της εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο

2026 The Associated Press. All

Μόνο στα χαρτιά φαίνεται ότι υπάρχει η λεγόμενη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, που τυπικά ισχύει μέχρι τα μέσα Μάη.

Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται ασταμάτητα, προκαλώντας τον θάνατο 5 Λιβανέζων την Τρίτη (3 διασωστών και 2 στρατιωτών) και χθες άλλου ενός Λιβανέζου στρατιώτη και του αδερφού του ενώ προσπαθούσαν να μετακινήσουν τη μοτοσικλέτα τους.

Από την άλλη, η Χεζμπολάχ συνεχίζει να αντιστέκεται σθεναρά. Drone της οργάνωσης χτύπησε μπουλντόζα εργολάβου του ισραηλινού υπουργείου Αμυνας κοντά στη νότια πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, σκοτώνοντας τον 44χρονο Ισραηλινό εργολάβο και τραυματίζοντας τον 19χρονο γιο του, που ισοπέδωναν την περιοχή με βάση τον σχεδιασμό των κατοχικών δυνάμεων.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί διατηρούν έντονες ανησυχίες και για την αποτελεσματικότητα των drones FPV της Χεζμπολάχ, καθώς σχεδόν καθημερινά προκαλούν πλήγματα στον ισραηλινό στρατό που δρα στον νότιο Λίβανο.

Τα drones FPV της Χεζμπολάχ έχουν αποδειχθεί φτηνό αλλά αποτελεσματικό όπλο κατά του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο, σε σχέση με τους ακριβούς όλμους «ακριβείας» ή τους αντιαεροπορικούς πυραύλους. Φτιάχνονται με φτηνά και προσιτά υλικά, ενώ βασικά μέρη τους κατασκευάζονται από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Φέρουν κεφαλές RPG, ενώ χρησιμοποιούν οπτικές ίνες αντί για ασύρματα δίκτυα, γι' αυτό και δεν μπορούν να υποστούν ηλεκτρονικές παρεμβολές από τα ισραηλινά συστήματα και επομένως να εξουδετερωθούν.

Το συγκεκριμένο όπλο ανάγκασε τον αρχιδολοφόνο πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου να διαβεβαιώνει πριν μερικές μέρες με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι καταστρώνεται «ειδικό σχέδιο» για την αντιμετώπισή τους, συνιστώντας υπομονή καθώς η υπόθεση «θα χρειαστεί κάποιον χρόνο». Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμα ότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί σε πολλές περιοχές του Λιβάνου, όπως «νότια και βόρεια του ποταμού Λιτάνι και στην κοιλάδα Μπεκάα στον βόρειο Λίβανο».

Επαφές Αούν - Μπέρι

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εμφανίζεται να ζητά, κατά τη διάρκεια επαφών με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, την τήρηση των όρων εκεχειρίας από το Ισραήλ, καθώς ο στρατός του τελευταίου συνεχίζει τις επιθέσεις και να κατεδαφίζει σπίτια, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, μισθώνοντας ιδιώτες εργολάβους, καθώς και να δολοφονεί αμάχους, με το πρόσχημα της «ασφάλειας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του λιβανέζικου τηλεοπτικού δικτύου MTV, το τελευταίο διάστημα ο Αούν έχει πυκνώσει τις επαφές με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκειμένου να σταματήσει η κλιμάκωση της ισραηλινής επιθετικότητας, την ίδια ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το κράτος - δολοφόνο, που υπερασπίζεται ο Αούν, προκαλούν αντιδράσεις.

Παράλληλα, το βράδυ της Τρίτης ο Λιβανέζος Πρόεδρος επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι (που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Χεζμπολάχ, ως ηγέτης του επίσης σιιτικού κινήματος Amal), επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει «ρήγμα» στις σχέσεις τους εξαιτίας των δύο γύρων άμεσων συνομιλιών που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον.

Σε ρεπορτάζ του λιβανέζικου τηλεοπτικού δικτύου «Al Jadeed TV» αναφέρεται ότι το τηλεφώνημα μεταξύ Αούν και Μπέρι «είχε ως πρωταρχικό σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής κατάστασης, που θεωρείται ζήτημα προτεραιότητας», ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ του MTV ο πρόεδρος της Βουλής δεν προτίθεται να επισκεφτεί σύντομα το Προεδρικό Μέγαρο, ζητώντας ως βασική προϋπόθεση την «πλήρη τήρηση της εκεχειρίας» από το Ισραήλ.

Από την άλλη, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Yedioth Ahronoth» όχι μόνο δεν γίνεται κουβέντα για τήρηση της εκεχειρίας και ανάσχεση των επιθέσεων και των επιχειρήσεων ισοπέδωσης μεθοριακών πόλεων και χωριών του Λιβάνου, αλλά ασκούνται πιέσεις από τη διοίκηση του ισραηλινού στρατού στην κυβέρνηση Νετανιάχου για επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό.