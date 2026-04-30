ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ακόμη ένας αντιλαϊκός, πολεμικός προϋπολογισμός για το 2027

Ακόμη έναν πολεμικό προϋπολογισμό καταρτίζει η Γερμανία προετοιμαζόμενη να ανοίξει με τα όπλα «δρόμους» για κερδοφόρες επενδύσεις για το γερμανικό κεφάλαιο και επενδύοντας μαζικά στην πολεμική βιομηχανία. Στο μεταξύ, η γερμανική καπιταλιστική οικονομία βρίσκεται σε επίμονη στασιμότητα ή και ύφεση και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στο Ιράν οι προγνώσεις επιδεινώθηκαν.

Η συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ενωσης και Σοσιαλδημοκρατών (CDU/CSU - SPD) σχεδιάζει για το 2027 δαπάνες ύψους 543 δισ. ευρώ, επιπλέον των 86 δισ. που προέρχονται από τα Ειδικά Ταμεία για την Αμυνα και τις υποδομές.

Ειδικά για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων θα διατεθούν φέτος περισσότερα από 100 δισ., 125 δισ. το 2027 και 167 δισ. το 2028, ενώ για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών θα επενδυθούν το προσεχές έτος 118 δισ.

Ο επιπλέον δανεισμός της Γερμανίας αναμένεται να ανέλθει σε 111 δισ. ευρώ, κατά 13% περισσότερο από ό,τι το 2025, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παράλληλα εισηγείται σειρά περικοπών για τις λαϊκές ανάγκες, αλλά και την εισαγωγή φόρου ζάχαρης και πλαστικού, αυξήσεις στη φορολόγηση καπνού, αλκοόλ και κρυπτονομισμάτων.

Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες έχουν καταρχήν συμφωνήσει σε συγκεκριμένες αντιλαϊκές περικοπές στην Υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις συντάξεις.

Στο μεταξύ, χθες εγκρίθηκε από την κυβέρνηση συνασπισμού ένα «πακέτο» μεταρρύθμισης της Υγείας που επιβαρύνει τους πολίτες μέσω πιο βαριάς φορολόγησης. Αποφασίστηκε η Γερμανία να επιβάλει φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη από το 2028. Αλλά ακόμη και αυτά τα έσοδα από τη φορολόγηση, που εκτιμώνται στα 450 εκατ. ευρώ και υποτίθεται ότι θα πηγαίνουν στο σύστημα Υγείας, δεν προορίζονται καν για προσλήψεις υγειονομικών, επέκταση των παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ., αλλά σε κάποιες συγκυριακές και αποσπασματικές «δράσεις», π.χ. προγράμματα ...πρόληψης, όπως η προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας και «πρωτοβουλίες» που «ωφελούν τον ευρύτερο πληθυσμό».

Σημαντικό δημοσκοπικό προβάδισμα της AfD

Σε ένα τέτοιο φόντο, σημαντικό δημοσκοπικό προβάδισμα διατηρεί πλέον η αντιδραστική «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) έναντι της Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) και μάλιστα σε δύο έρευνες.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, η AfD φτάνει στο 27% (+1), αφήνοντας την CDU/CSU στο 22% (-2), στο χαμηλότερο ποσοστό της από τον Δεκέμβρη του 2021. Στην τρίτη θέση βρίσκονται πλέον οι Πράσινοι με 15%, ενώ την τέταρτη μοιράζονται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και η Αριστερά (Die Linke).

Στη δημοσκόπηση του INSA, η AfD προηγείται με 28%, έναντι 23,5% των CDU/CSU. Εδώ το SPD διατηρεί με 14% την τρίτη θέση και ακολουθούν οι Πράσινοι με 12,5% και η Αριστερά με 11%.

Η AfD ξεπέρασε επίσης για πρώτη φορά τη Χριστιανική Ενωση στο ερώτημα «ποιο κόμμα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας;», με το 14% να την προτιμά έναντι του 13% που επιλέγει τα CDU/CSU. Το 52% πάντως απάντησε «κανένα κόμμα».